「道士」以法事為名非禮母女案　求情稱真誠相信具特殊能力能助人

自稱是具法力「道士」的中年漢，聲稱為一名婦人驅鬼時乘機摸胸及搓乳頭非禮，並性侵婦人的女兒，早前被裁定非禮罪成。「道士」今（13日）在區域法院求情時稱，他真誠相信自己有特殊能力，並非招搖撞騙的神棍，亦受事主信賴下才行事，只是其方式不為法庭認同。法官押後至下周一判刑，被告繼續還柙。

被告袁銘權求情時稱真誠相信自己具特殊能力，只是其手法不為法庭接受。（資料圖片）

被告袁銘權，55歲，早前被裁定6項非禮及1項襲擊致造成身體傷害罪成，指他於2016年8月28日至2017年3月30日期間，在長沙灣一單位多次非禮女子X及1次非禮15歲女童Y。

被告真誠相信具特殊能量能助人

被告的代表大律師吳建五求情稱，被告因童年經歷，認為自己有特殊能量，而非認識事主後才宣揚。他強調被告真誠相信其能力可幫助他人，手法雖不為法庭認同，但有別於傳媒報導的「招搖撞騙神棍式」做法。

事主向有使用另類療法

他又說，被告由X的友人引薦，X亦信他可幫到自己。此外，X為治癒先天問題，在案發前及作供時也有尋求另類療法，被告沒有鼓勵或加劇其靈異信仰。他形容被告所為未至於最噁心的程度，控罪也不至令人髮指，且被告受盤問時也沒羞辱事主。至於非禮事主X的女兒Y，則屬於單一事件。辯方提及被告的心理報告，透露其性格評價負面，建議讓他服刑時受治療，以認清自身問題。

被告辯稱只是為事主取「元珠」

被告自辯時稱他曾發夢從金身羅漢獲得法力，以「道士」身份為女事主驅鬼，以移除體內的「元珠」，惟期間卻曾趁對方癲癇發作時摸胸搓乳頭，並指插下體。法官早前判刑時批評被告的「元珠」、「屍毒」等說法荒謬荒誕，根本是自說自話、無從稽考。

案件編號：DCCC 176/2018