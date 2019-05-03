【道士非禮案．裁決理由】官：肉眼看不見的邪靈　何解可用手取出

患有羊癎症的婦人，到處尋求各種療法，並遇上一名自稱是「道士」的中年漢，聲稱能藉婦人性興奮時取出其體內的「元珠」，控制其病情，婦人因而不惜寬衣讓其搓揑胸部，及指插下體等，之後她的15歲女兒亦遭侵犯。 法官今（3日）在區域法院裁決時，直指「道士」的多項解釋荒謬，更指被告聲稱能用手指探事主陰道取珠之説，質疑若是被人肉眼不能見的邪靈姦污，何解可用肉手取出呢，最終裁被告6項非禮罪成，押後下月13日聽取求情。

被告袁銘權被裁定6項非禮罪成。（資料圖片）

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57歲被告袁銘權，被控7項非禮及1項襲擊致造成身體傷害罪，指他於2016年8月28日至2017年3月29日期間，在長沙灣某單位六次非禮女子X，及一次非禮Ｘ的15歲女兒Y。他另被控於2017年3月29日襲擊X。全部控罪中，只有一項非禮X的罪名不成立。

事主心存希望接受被觸碰

法官在裁決時稱，留意到X在作供時，並非斬釘截鐵指被告作法無效，反映她心存希望，即使尷尬，仍勉為其難接受對方觸碰私人部位作治病方法。

被告搓揑捽事主乳房

法官拒接納被告聲稱「治病手法」中，只涉及按壓，並指被告的行為實際是搓、揑、捽X的乳房及乳頭，可見目的非為治療。

被告又曾說X遭邪靈強姦，以致有性興奮遂產生元珠，法官斥他將強姦與性興奮混為一談，並指他為脫罪多次加插及更改說法。例如，他向X的友人稱會取集收據、將元珠送上天庭；庭上卻說元珠屬陰陽之物，會給陰兵收集。

看不見的邪靈何以用手取出

法官又質疑被告以手指探陰道取珠，指若是被凡人肉眼不能見的邪靈姦污，何解用肉手行事。他續說，難以想像金身羅漢會指示他作此舉，而專家證人嗇色園黃大仙祠監院李耀輝博士亦指道教並不會提及性。法官指他編撰元珠，又作狀拋出窗外故弄玄虛，且會趁X病發疲累非禮。

送妖精給撒旦令人費解

法官形容被告的驅魔逐妖方法荒誕，尤其是將妖精送給撒旦折磨之說令人費解，質疑他何以會說及西方宗教。

庭上透露被告已婚，正職為保安，月入7500元。被告與妻同住，大女現於澳洲讀大學，兒子在港就讀中三。

事主羊癎病發 被告指鬼上身

控方案情指，患有隱性羊癇、抑鬱及焦慮等病的X，疑家中有鬼，有友人帶被告到其家作法，期間X病發，被告指她鬼上身，即請神明醫治，並脫下事主衣物上下其手，聲稱要以性興奮移除事主體內的「元珠」，之後作勢向窗拋物。之後又指事主被墮胎的嬰靈纏擾，再多次藉詞侵侵她，又趁事主女兒入睡期時非禮。至某次病發，X遭打傷後決定報警。

被告自稱墳場「吸陰氣」

被告自辯時曾說他8歲夢見金身羅漢，獲轉介至孔雀明皇作第二上師，又稱會瞓墳場「吸陰氣」練特異功能，他平時會想女色，但作法時不會。

案件編號：DCCC176/2018