吳文遠眾籌廣告刊《蘋果日報》頭版 「撐」梁振英任國家主席

社民連主席吳文遠早前在網上發起眾籌，在《蘋果日報》刊登A1頭版廣告「問候梁振英」，該廣告今日刊出。廣告以簡體字「支持梁振英担任国家主席 尽快北上 取代习总（支持梁振英擔任國家主席 盡快北上 取代習總）」為題，配上梁振英戴上共產黨帽的改圖。

旺角其中一個報攤情況。（讀者袁小姐提供）

前特首、全國政協副主席梁振英最近非常關注《蘋果日報》的廣告，並在其facebook專頁紀錄，如當日沒有廣告，便稱「恥與為伍」；相反，若發現廣告的蹤影，梁振英便會拍下照，圖文並茂向網民報道廣告是出自哪間公司。

吳文遠眾籌成功的《蘋果日報》頭版廣告出爐，廣告上半部為梁振英戴上共產黨帽的改圖。（陳永武攝） 吳文遠早前發起眾籌，籌得16萬元，其中花11萬元在今日《蘋果日報》刊登A1廣告。廣告上半部為梁振英戴上共產黨帽的改圖，配上歌頌毛澤東思想歌曲「大海航行靠舵手」，並以簡體字「支持梁振英担任国家主席 尽快北上 取代习总(支持梁振英擔任國家主席 盡快北上 取代習總)」為題，下款為一信件，抬頭「尊敬的梁振英同志」，諷刺他每日留意該報的廣告，並以「一群關心你晚年生活的香港市民」署名。 《蘋果日報》廣告又題字「政治閒人 其情可憫 振作起來 一路好走」。未知梁振英今日會否如常記錄該廣告？

另外，梁振英改圖下方為天安門廣場，內含「毋忘六四烈士 結束一黨專政」，以及將原本掛在天安門廣場的前國家主席毛澤東頭像改為國家主席習近平頭像。