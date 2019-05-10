教育局向學校及家長發信　提醒關心學生情緒：表面冷漠實需陪伴

本港近年屢次發生學童自殺身亡慘劇，教育局今日（10日）分別向校長及家長發信，呼籲學校及家長在學生正忙於應付期終考試時，多留意同學的情緒和行為表現，為學生提供支援及鼓勵。 教育局教育心理學家張巧儀提醒，家長應在日常生活中留意子女的情緒變化，適時表現關心，勿因尷尬或害怕子女接受不了，而錯過協助子女過渡困難的機會，她又稱，即使子女在情緒受困擾時，表現出較冷漠及被動，實際上卻非常需要父母的關心、聆聽及陪伴。

教育局今日向學校及家長發信，提醒期終考試臨近，應多關心學生的行為及情緒表現。

教育局教育心理學家張巧儀透過學校向家長發信，提醒家長在子女遇困難或挫折、經歷困擾時（不論交友、學業、戀愛、家庭關係、自我形象等問題上），家長都應該表現關心、瞭解，支持子女面對困難、走過低谷，勸勉家長勿因尷尬或害怕子女接受不了，而錯過協助子女過渡困難的機會。

父母日常應多留意子女的日常習慣

她解釋，情緒受困擾者，表面上或會顯得較冷漠及被動，但實際上非常需要親人的關心、聆聽及陪伴，即使子女未必願意主動表達困擾，父母日常應多留意子女的日常習慣、行為及情緒，遇到不尋常情況時，需即時主動問候，細心聆聽及說出父母的擔心；父母亦可向老師了解子女的情緒變化。若子女情緒持續或嚴重地受到困擾，父母須立刻陪同他們向社工、心理學家或精神科醫生求助。家長可參考教育局網站，學習如何鼓勵子女積極面對困難。

每個人都會有需要別人幫助的時候，求助是解決困難的重要一步，而及早接受專業輔導或治療，更是逐步擺脫負面情緒的必要途徑。 教育局教育心理學家張巧儀

若同學終日悶悶不樂、意志消沉 應通知輔導人員和社工



教育局另提醒學校，如發現有同學情緒出現極大轉變、終日悶悶不樂、意志消沉，又或學業成績突然顯著下跌等，應即通知輔導人員和社工，及早支援和輔導有關同學。若個別學生在接受校本支援後仍面對困難，學校應按需要轉介他們接受進一步專業服務。若有需要，可使用教育局推出的有關教學資源，及早識別出精神病、有自殺風險的學生。

教育局請學校繼續努力鼓勵和提醒同學在面對困難時求助，並提醒家長加強親子關係，協助同學積極面對逆境。其中明愛向晴軒、香港撒瑪利亞防止自殺會及協青社均提供24小時熱線服務，有需要者可致電求助熱線。