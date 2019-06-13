【逃犯條例】團體指警截停視障人士　質問盲人枴杖是否攻擊性武器

連串反修訂《逃犯條例》示威觸發警民關係變得緊張，由著名失明人士莊陳有任會長的香港失明人協進會，今（13日）發出聲明，指有視障人士近日在港鐵站遭到警方截停，並查問視障人士使用的白杖（盲人枴杖）是否攻擊性武器，該會批評做法「非常荒謬」。另外，該會再次促請特區政府先暫緩有關修例草案的審議，避免社會進一步撕裂。 《香港01》已向警方查詢。

每年「國際白杖日」，協進會也會向公眾宣揚白杖精神—手持白杖，獨立自強。 （香港失明人協進會facebook圖片)

香港失明人協進會指，有視障會員表示，於6月9日曾在港鐵站附近遭到警方截停，並查問視障人士使用的白杖是否攻擊性武器，「這點實在非常荒謬。」

該會稱，白杖是視障人士出行的必要工具，更是視障人士獨立自強的標誌。手執白杖，讓視障人士能探索前路，積極生活。對於警方竟截停視障人士並對白杖的用途有所懷疑，該會深感失望，認為警方必須加強前線警務人員對殘疾人士的認識。

該會並指，大批香港市民就《逃犯條例》修訂草案，透過和平遊行、罷工罷課包圍立法會及政府總部的方式向政府表達憂慮，只換來警方的暴力對待，實在令人心痛。該會再次促請特區政府先暫緩有關修例草案的審議，容許社會上有足夠的討論和細心聆聽市民各界對修例草案的意見，避免社會進一步撕裂，以回復香港的和諧穩定為首要考慮。