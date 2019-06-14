【逃犯條例】醫生稱醫院警力增多　涂謹申指警員不能索取病人資料

立法會原於日前就修訂逃犯條例恢復二讀，惟惹起大批市民於金鐘一帶集會示威，並以衝突收場。警方於周四（13日）表示行動中發放了超過150枚催淚彈、約20發布袋彈、及數發橡膠子彈。立法會保安事務委員會副主席涂謹申在港台節目上批評警方做法不合理，認為當時大部分參與的市民並未使用武力，並正撤離現場，形容當時警方「離奇」、「國際層面點講都死。」 對於有指警方向醫護人員查詢受傷示威者資料，涂謹申稱警員不能夠向醫護人員索取病人資料；香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀承認示威後有更多警力駐守急症室，包括增派便衣探員，稱不排除有警員聽到病人與醫護人員對話。

2019年6月12日下午，反對逃犯條例修訂的爆發大規模示威衝突，警方不斷施放催淚彈，在場的示威者不斷走避。（張浩維攝）

有指有警員向醫護人員查詢受傷示威者的情況，立法會保安事務委員會副主席涂謹申稱，除非有示威者擁有武器在身，警方懷疑會向醫護人員造成危險，否則不能夠向醫院了解個別示威者的傷勢，更加不能夠於示威者接受治療時作出拘捕。

他又批評警方當日做法不當，雖然約於當日下午三時多確有示威者衝擊警方及欲衝入立法會，不過其後當大部分示威者正撤離現場時，警方仍然不斷施放催淚彈，認為警方做法「不合比例」。他續稱，根據當日片段警方開槍方向描射示威者的上半身，不能夠稱為低殺傷力武器，「國際層面點講都死。」他指出當事人可以對不適當情況作出透訴，但認為當時警員帶上頭盔、口罩，單靠片段難以蒐證，建議市民應保存資料，而警方應作獨立調查。

涂謹申批評警方做法不當。（資料圖片）

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，醫護人員有專業守則，除非警方有病人的同意書或已進入案件審理程序，否則不會輕易透露病人傷勢。她指暫時未聽過有警員向醫護人員查詢當日入院示威者的傷勢，不過留意到近日警方增派警員駐守急症室，包括便衣探員在內，不排除有警員聽到病人與醫護人員的對話。她稱若有更多警員駐守急症室現場會造成不便，更擔心令人感到醫院變成「執法延伸」，令示威者不敢求醫，導致延誤治療。