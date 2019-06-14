【逃犯條例】馬仲儀：公院現大量便衣警　指醫護不應透露病人資料

《逃犯條例》修訂原定在立法會於前日（12日）恢復二讀，觸發大型警民衝突，有四名示威者在醫院留醫期間被警方拘捕，部分被控暴動罪，引起公眾不滿。 香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀今日（14日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》電話訪問時指，有前線醫生反映，近日公立醫院出現大量便衣警察，未知是否與近日緊張的社會氣氛有關。 不過她強調，醫生和護士有守則需尊重病人私穩，若違反守規或因專業失德而被吊銷牌照，又指除非得到病人同意，醫生、護士不應向他人透露病人的治療情況、入院原因等資料。

馬仲儀接受訪問時重申，醫生、護士不會主動把病人資料交給警方。（資料圖片）

不會理會病人是否疑犯

馬仲儀接受訪問時重申，醫生、護士不會主動把病人資料交給警方，她指出醫生和護士有守則需尊重病人私穩，若違反守規或因專業失德而被吊銷牌照，又指除非得到病人同意，醫生、護士不應向他人透露病人的治療情況、入院原因等資料。

她又指有前線醫生反映，近日公立醫院出現大量便衣警察，她指若大量非醫療人員留在醫生的工作地方附近，擔心有機會在不小心的情況，令病人資料外洩。她建議醫管局與警方商討，「看吓警察喺咩位置會好啲，唔好騷擾到病人，唔好令醫生透露咗病人私穩都唔知。」

警務處處長盧偉聰昨天回應稱，警方若有理由相信傷者和病人與刑事罪行有關，無論何地都會採取拘捕行動，例如拘捕留院的黑社會。馬仲儀指不會理會接受治療的病人是否逃犯，只要警方未拘捕該病人，「我唔會理佢係疑犯」；若警方拘捕該病人，她只會考慮病人的精神狀態是否適合錄口供、治療過程是否完成。