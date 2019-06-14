樹仁新傳編委會前成員聲明：遺憾校方阻聯署　系主任重申反對立場

6月9日民陣發起反對政府修訂《逃犯條例》遊行，翌日凌晨爆發警民衝突。警方在清場期間，曾多次推撞記者，更曾以閃燈照射記者的攝影器材，阻撓記者採訪。多所大學的傳播學院或學系均於6月10日參與譴責警方的聯署，惟樹仁大學新傳系系主任梁天偉不允許樹仁新傳系編輯委員會（下稱編委會）以「香港樹仁大學編輯委員會」名義參與聯署。 編委會前成員昨日（13日）發出聯署聲明，對近日有學系管理層阻礙編委會現任成員聲援新聞工作者，譴責警方無理妨礙新聞工作者採訪工作一事，表示關注及遺憾。 梁天偉接受《香港01》電話訪問，直言不明白為何編委會前成員會就其決定發聲明。他重申支持學生參與採訪工作，惟他認為編委會同學未有參與6月10日凌晨衝突，不應「人云亦云」，以整個編委會名義參與由中大發起的聯署。

梁天偉(右二)接受《香港01》電話訪問，直言不明白為何編委會會就其決定發聲明。他重申支持學生參與採訪工作。（陳淑霞攝／資料圖片）

聲明指，在本月9日，有團體因應《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》（下稱修訂條例）發起遊行，其後有市民接續在立法會和金鐘一帶留守和示威。為數不少的新聞工作者在採訪期間，遭警方不禮貌對待，而且以執行職務、維持秩序等理由，以（包括但不限於）閃光燈照射鏡頭、辱罵、搜查隨身物品等方式，妨礙傳媒及新聞工作者採訪及記錄現場情況。

據編委會前成員了解，編委會有意參與學界譴責警方阻礙新聞工作者正常採訪的聲明。但系主任梁天偉認為，「其餘編委會出版部沒有參與採訪」，拒絕使用「樹仁編委會」名義聯署，同時阻止編委會出版部各分部以facebook專頁轉發聯署。編委會對於梁天偉的舉動和其主張的原因，感到不解和遺憾。

另外，編委會前成員續指留意到學系近年多次嘗試收窄編委會的表達自由，促請學系尊重編委會地位，並要求學系為在場採訪的同學提供一切可行的支援。同時認為系方不應對勇於表達意見的現任編委會成員秋後算賬，或作任何形式施壓。聲明最後呼籲同學在前線採訪類似公眾活動時，應無時無刻留意個人安全，如有危險應馬上撤離到安全位置。

《仁聞報》、「說在線」及《樹仁新傳電台》在取得所有其成員的共識下，利用出版分部名義參與由中大於6月10日發起聯署。（資料圖片）

梁天偉接受《香港01》電話訪問回應事件，直言不理解為何編委會前成員會就其決定發出聲明。他表示6月10日凌晨警民爆發衝突，學系中只有編委會「說在線」的成員參與，所以「說在線」參與聯署實屬合理。惟當晚衝突現場，並未有其他編委會出版部的成員參與採訪，他們並沒有親身經歷傳媒與警方衝突的情況，故不應「人云亦云」、並代表所有人參與聯署。

他續指，若編委會有成員經歷當晚情況，或於之後採訪中曾遭警方阻撓採訪，可以自身經歷發起聯署。梁天偉重申支持同學參與採訪工作，學校亦如其他大學一樣，已準備法律支援，保障學生安全。