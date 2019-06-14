恒地大埔蕉坑公私合營項目申增地積比率　提供單位量增至2250伙

由恒地相關人士持有的豐樂發展有限公司，近日就大埔蕉坑一幅佔地近40萬平方呎的土地，向城規會申請增加地積比率，由原有的1.2倍增至3.6倍，提供的單位伙數將增至2,250伙。申請涉及的土地為早前獲城規會批准以公私合營發展項目之一。

A區地盤將有3棟樓高17層的住宅大廈，而B區地盤將有6棟樓高11至16層高的住宅。(城規會文件)

申請涉及的土地佔地約39萬平方呎，當中23.5萬平方呎為政府土地；項目位於大埔蕉坑、鄰近香港教育大學運動中心及豪宅鹿茵山莊。申請人豐樂發展有限公司申請將「住宅（丙類）10」地帶改劃為「住宅（乙類）11」地帶，以增加最高准許的地積比率至3.6倍，單位伙數將增至2,250伙。根據城規會的文件，當中A區地盤將有3棟樓高17層的住宅大廈，而B區地盤將有6棟樓高11至16層高的住宅。

申請人稱，建議的地積比率與周邊的土地用途及地帶相容，並可透過重組分散的私人地段及政府土地，於短期內提供高需求的房屋供應，以解決房屋問題。申請人又稱，可以透過整合地塊作公營房屋發展。

翻查過往的申請記錄，涉及的土地於去年獲城規會批准改劃為「住宅 (丙類 )11」用地、以約1.2倍的地積比率興建9棟介乎9至14層高的住宅，當時聲稱可提供795伙單位。該項目為恒地申請以公私合營模式的發展項目，當中約有超過三成的單位將為公營房屋。