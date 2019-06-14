【逃犯條例】公院醫生需填寫當值及請假人數　質疑醫管局自我審查

反對《逃犯條例》修訂引爆衝突，在本周三（12日）的金鐘衝突中，示威者及警員都有人受傷，要到醫院接受治療。民主黨立法會議員鄺俊宇今日（14日）表示，收到多宗求助，包括有政府醫院醫生收到醫管局通知，要求他們由今日起填寫每日人數及請假數字，憂慮部門主管作出自我審查；亦有不少市民因吸入催淚彈後不適亦不敢求醫。鄺認為警方不應影響醫護人員工作，又質疑警方在醫院派便衣「偷聽」查案，涉違侵犯病人私隱，要求立即停止有關行為。 《香港01》正向醫管局查詢事件。

鄺俊宇收到多宗求助，包括有政府醫院醫生收到醫管局通知，要求他們由今日起填寫每日人數及請假數字。（鄺俊宇提供）

鄺俊宇表示，今日辦事處已接到不同類型的緊急求助個案，包括有人吸入催淚彈後不適後，仍不敢求醫，更有前線醫生接到醫管局今日發出的電郵，要求醫務人填寫何時請假、當值人數，擔心正展開秋後算帳行動，質疑醫管局自我審查。

鄺說：「103萬人表達『反送中』，政府可以充耳不聞，現在還帶頭製造白色恐怖，令港人猶如置身於極權國家，嚴重損害香港的形象及利益，作為特首的林鄭月娥，卻不聽民意，更縱容盧偉聰為首的警察與民為敵，將警察權力無限放大到任意犯法的地步，極為可恥！」因此，他要求政府立即停止有關行動，聆聽民意，並撤回《逃犯條例》。

醫管局內部文件揭示，要求各院填寫醫生當值及請假人數。（資料圖片）

今日仍有示威者聚集金鐘，要求警察保護學生。（盧翊銘攝）