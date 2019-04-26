【沙田插針樓】乙明邨終身免租組合屋無聲氣　區議員：叫人點住

房協早前公布於在沙田乙明邨內的一幅空地，加建樓高10層的長者組合屋，提供70個單位，預計於2022年落成。而合資格入住的70歲長者寬敞戶，可享終身免租。但有區議員批評，有關計劃至今仍未諮詢區議會和相關持份者及居民，即使他最近去信房協，對方亦未有交代興建詳情，又指計劃叫長者「大屋搬細屋」屬居住環境「大倒退」，單靠免租欠吸引力，更擔心政府借今次屋邨「插針」建屋先例，擴展其他屋邨，「到時邨邨迫滿人，叫居民如何安居？」計劃公布至今兩個月，沙田地政處和屋宇署皆稱，未收到建屋申請，究竟計劃會否如期落實？

房協於今年3月1日公布於乙明邨明耀樓低座側，以組裝合成法加建樓高10層的長者組合屋，包括地下的共用空間及樓至9樓的住宅樓層，提供70個一至兩人單位，單位面積300多平方呎，最多容納140人，預計於2022年落成。該建屋地盤面積約400多平方米，組合屋為鋼鐵結構，壽命有60年。

據最新《施政報告》建議，房屋委員會為年滿70歲的長者寬敞戶調遷至較小單位後，可享終身免租，房協亦擬，在長者屋中增設廁所扶手等長者友善設施，以吸引長者申請。現時乙明邨有40個長者寬敞戶，若他們全部搬入，還有30個單位接收其他屋邨的長者寬敞戶。

房協計劃在沙田乙明邨明耀樓旁邊和街市之間一幅空地，即圖中的位置，建組裝長者屋，共70伙。（資料圖片／張浩維攝）

不過，沙田區議員丘文俊指出，房協公布計劃前，從未就計劃呈交文件予區議會討論，又認為乙明邨入伙近40年，房協應按慣例在決定加建組合屋前諮詢相關持份者，包括邨內互助委員會、學校和居民等。

丘文俊又指出，今次長者組合屋興建位置於乙明邨羽毛球場旁公共空間，形容是「在屋邨內臟建屋」，不但佔用居民休憩用地，工程期間亦可能造成嘈音和空氣污染，而區內人口亦會增加，影響地區的交通、學額、社區配套設施，「可是房協一律至今都未有交待，只以試驗計劃為回避，但又推出時如此急趕，不知當是『咩葫蘆賣咩藥』」。他又指，萬一計劃成功推行，恐擴展至各屋邨「插針」建屋，「到時邨邨迫滿人，叫居民如何安居？」

丘文俊認為，雖然計劃可讓長者終身免租，但認為居住角度而言無疑是「倒退」，「幾乎每位港人一生只求一層樓，叫長者臨老大屋搬細屋情可以堪？除非他們經濟上極具困難，叫誰願意居住？」他稱，乙明邨不少長者都經濟「上了岸」，免租對於他們吸引不大，建議房協透露及提供更多設套和優惠細節，增加入住誘因。

另外，他又關注騰空的寬敞單位用途，建議優先分配予擠逼戶和三代同堂計劃的申請者，否則「以這70個單位，協助解決20多萬公屋輪候人士需要根本作用有限」。

沙田區議員丘文俊促房協交代詳情。（資料圖片／張浩維攝）

房協回覆時丘的提問時稱，日後編配騰出寬敞戶單位的詳情，現時仍未落實。截至今年2月，乙明邨的擠迫戶申請數目共有2個，而「三代同堂長幼共聚居住計劃」的申請數目則有91個，單位編配一般需由數個月至數年不等。至於建屋落實的詳情，亦未有交待，記者正就此向房協查詢。

乙明邨位於沙田市地段28號，其面積為58,330平方米，該地段於1979年批予房協。房協稱，地契條款規限建樓面面積被在174,990平方米之下，而該邨已使用的可建樓面面積約為172,641平方米，剩餘可建樓面面積約為2,349平方米，故無須就長者組合屋項目向城規會及地政總署提出修訂分區計劃大綱圖或有關地契條款。地政總署稱，沙田地政處並未收到任何有關於乙明邨發展長者組合屋的申請。屋宇署亦稱，沒有收到有關建築工程方案的申請。

全港首個組裝合成建築物只需3晚組裝省三成施工時間。（資料圖片）

據了解，長者組合屋有意參考政府近年推動建築業界實行的「組裝合成」建築法（MiC)，該項目由設計至完工需時約七個月，但生產只需一個月時間，裝嵌更只耗時3晚。該項目去年在九龍灣零碳天地建成展示中心。