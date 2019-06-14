【逃犯條例】六千港媽集會再促撤修例　「英勇母親」批林鄭不及格

民陣發動在下周日（16日）父親節再度舉行遊行，反對《逃犯條例》修訂。千名港媽今晚（14日）響應號召，穿黑衣參加「香港媽媽反送中集氣大會」，擠滿遮打花園空地，她們希望以母親堅定的力量為香港年輕人集氣。在夜空下，身穿黑衣、胸前繫上白絲帶的家長齊集遮打花園，大會表示有六千人出席。 在本周三（12日）下午警方在金鐘施放多枚催淚彈時，走近勸誡警員的「英勇母親」陸錦城，也有出席親述過程。她今天首度公開講當天被暴力驅趕的經過，怒斥特首林鄭月娥為不及格的媽媽、不及格的特首，要求她下台；並批林鄭自稱為港人的母親，卻以武器對付青年，反問「呢個就係你嘅教仔方式？」

集會港媽舉手手機，照亮夜中環的遮打花園，表明她們的決心。（余俊亮攝）

數千名家長響應網上號召，今晚參與「香港媽媽反送中集氣大會」，希望以母親堅定的力量，為香港的年輕人集氣，讓他們知道自己並不孤單，並呼籲特首林鄭月娥打開僵局，立即撤回《逃犯條例》修訂。大會指，共有4萬多人參與聯署，今晚有約6,000人參與集會。在三小時的集會中，一眾港媽氣氛高漲，多次齊聲叫口號，要求林鄭月娥撤回修訂及下台。

袁天佑牧師太太：6月12日非暴動

循道衛理聯合教會前會長袁天佑牧師的太太袁陳錦美在開場發言就表示，香港媽媽的名字令她聯想起天安門母親，但她認為香港青年成為抗爭者是為了對抗極權政府，絕非暴徒，6月12日的示威亦非暴動，香港媽媽不要做天安門母親第二代，在子女被槍殺前就組織起來才要求平反。

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「英勇媽媽」陸錦城講述當日勸誡警察經過，盼他們「記得所有人都有阿媽生㗎！」（余俊亮攝）

「英勇媽媽」斥林鄭：你無為人父母的心腸啊

陸錦城是兩子之母，兒子分別就讀中五及小六，她在本周日（9日）亦有帶同兩子參與遊行，反對修訂《逃犯條例》。她在台上說，林鄭月娥自稱為港人的母親，表面上好像很有道理，但當青年與她意見相違時，卻用長槍（橡膠子彈）、催淚彈等武器去對付青年，「呢個就係你嘅教仔方式？你已經構成家暴，我可以報警拉你啊！你係咪想鼓勵香港父母家暴啊？」

她直斥林鄭月娥無論作為特首或母親都不及格，「你無為人父母的心腸啊！」她亦指，作為母親，言傳身教是十分重要，「如果阿媽無誠信，點教仔女有誠信啊？」她認為現時主流民意要求林鄭月娥下台，林鄭便應有誠信，兌現競選承諾，為兩個兒子做榜樣，免得兩個兒子也成為無誠信的人。

陸錦城續說，明白警方在執法時要聽上司命令，但懇請警察在拔槍、拿警棍時，「記得所有人都有阿媽生㗎！」

陸錦城在本周三以一人之力，在警盾前力勸警察停手。（資料圖片）

電視看到爆衝突後赴金鐘 催淚彈在身旁爆開

陸錦城憶述，在本周三（12日）下午，她在電視中看到警察追打青年，感到心痛，驅使她離開家中，前往衝突的最前方。她下午5時到達金鐘地鐵站，甫抵站已聞到催淚彈的刺鼻氣味，亦有大批青年湧向地鐵站，「我好想知道發生咩事，係咪上面有危險的事？」

她走到海富中心對出馬路，沿路瀰漫着催淚彈的刺鼻氣味，突然一個催淚彈在她身旁爆開，令她感到十分辛苦，只可退到地鐵站，有青年為她用水清洗，20分鐘後才覺不適有所舒緩。她當時思考是否應離開，「但我想上去幫吓班年輕人，我而家走咗去，咪即係抌低佢哋喺度？」

一班家長今晚（14日）七時在中環遮打花園舉行「香港媽媽反送中集氣大會」。（余俊亮攝）

如果你哋嘅細路俾我一棍一棍毆落去，你哋又有咩感覺呢？ 陸錦城憶述本周三以父親論勸告警察

於是她再次走到前線，看到中信天橋橋底有一批持長盾警察，欲再次推前防線，「我唔想佢哋走過嚟，打嗰啲零零星星走唔切嘅人⋯⋯所以我想盡一分力，勸佢哋放低武器，勸佢哋撤退，勸佢哋畀時間後生仔走！」

「我唔想呢度變成天安門廣場」

她緩慢地向警方方向走，在距離約20米前停下，脫下背包，以示並無武器，呼籲警察收隊，高呼「唔好打佢哋啦，佢哋只係細路。」她邊走邊勸告警方，他們將來亦有一天會成為父親，質問「如果你哋嘅細路俾我一棍一棍毆落去，你哋又有咩感覺呢？」

她續指，當時她向警員表示，現時屬政府與示威者之間的問題，應交由政府與示威者談判，警方不應介入、參與，呼籲警察撤退、收隊，她又提起六四事件，向警員稱「我唔想呢度變成天安門廣場。」她並為警員祈禱，希望他們保持冷靜，求神的愛軟化他們的心，看清眼前的孩子。

勸警無效 求「唔好開槍」即硬食辣椒水

不過，警方並無聽她勸喻，只着她離開，並在她眼前向附近示威者發射催淚彈，她不禁高聲呼叫「唔好開槍啊！」其後，一名穿白色制服的女警顯得暴躁，疑向下屬發出命令，隨即一名警員就向她近距離開槍噴辣椒水，「當時無任何人警告過我，佢指向我，平視嘅（射向我），我未反應過嚟，就已經嘭一聲，啲辣椒水兜口兜面爆過嚟，我食到應一應！」

沒有口罩、眼罩等防護工具的陸錦城「中槍」後，直言感覺極為難受，喉嚨、氣管、面部都感到刺痛，眼睛睜不大，「最難受都係個鼻，吸氣就會索咗液體下去，唞氣又唔係！」那一瞬間，她想到自己是否會死去。她在糾察攙扶下走了數步，其後她「一仆一碌」地走回地鐵站，遇上一名熱心市民扶她到大堂，她用毛巾擦去臉上的液體，休息良久才回家。

唔好停留係淨係顧屋企嘅嘢，淨係我啲仔冇事就得，愛惜自己嘅細路，同時亦應愛惜人哋嘅細路。 「英勇母親」陸錦城

陸錦城認為，母親的身份在家庭及社會亦舉足輕重，對子女影響深遠，她盼香港母親能「幼吾幼以及人之幼」，「唔好停留係淨係顧屋企嘅嘢，淨係我啲仔冇事就得，愛惜自己嘅細路，同時亦應愛惜人哋嘅細路。」

她補充，如兒子願再遊行，亦會帶同他們參與下周日（16日）的遊行，而若日後兩名兒子亦想走到衝突的前線，他會尊重兒子的選擇，惟強調會教導兒子學會保護自己，「例如教佢哋睇熟警察條例，知道警察有權做啲咩，冇權做啲咩。」