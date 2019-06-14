【逃犯條例】大律師公會傍晚會見鄭若驊　未有討論修例進度

《逃犯條例》修訂爭議不斷，大律師公會今日（14日）傍晚在律政中心與律政司司長鄭若驊會面約一個半小時，就有關修訂進行討論。大律師公會主席戴啟思會後表示，主要向鄭若驊重申公會立場，未有討論修例進度等問題。執委陳文敏形容會面氣氛良好。

律政司司長鄭若驊昨日亦於中環律政中心與法律界人士閉門會晤，討論修訂《逃犯條例》事宜。（資料圖片 / 羅君豪攝）

陳文敏會後指不引述鄭若驊言論，但形容會面氣氛良好，表達及討論公會關注的問題，重申公會立場仍然是要求政府撤回修例，而鄭若驊也答應聽到公會的意見後，會轉達政府、保安局及特首。其他出席者還有執委石書銘、譚俊傑等。

律政司司長辦公室回覆傳媒查詢指，昨日起與不同法律界及爭議解決專業界別人士會面，包括大律師、事務律師和大律師公會代表等，就修訂逃犯條例積極進行解說鄭若驊強調政府在處理移交逃犯請求時一直根據極為嚴謹的程序，現行條例訂明有適當的人權和程序保障，以及行政和司法的多重把關角色。她在會上指出，本港移交逃犯機制符合國際通行的人權保障原則，按照《條例草案》訂定的特別移交安排，在保障涉案人的相關權利方面只會比現行條例規定的更多，而不會減少。