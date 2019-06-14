【逃犯條例】逾百位中學校長聯署　呼籲港府立即擱置修訂逃犯條例

逃犯條例原訂於周三（12日）在立法會恢復二讀，此舉觸發起一大班反對條例的示威者，在靠近政府總金鐘夏慤道、龍和道一帶觸發嚴重警民衝突，多人受傷，當中有老師，父母，也有不少為香港長大的年輕人。過百位中學校長，當中有54位現任中學校長，佔全港中學現任校長逾一成，以及47位前任中學校長，以個人名義聯署，呼籲特首林鄭月娥以及每一位立法會議員立即擱置修訂逃犯條例。當中包括現任培正中學校長何力高、華英中學校長尹志華及中學校長會主席鄧振強。 【15/6下午14:00】參與聯署的校長增至112位。

過百位中學校長聯署呼籲港府立即擱置修訂逃犯條例。（資料圖片）

聯署中表示，現時看見當前香港的情況，令他們心急如焚，故此作出以下呼籲，希望可以從教育工作者的角度，盡他們的力量，還香港年輕人一點希望和愛。聯署中，收集了101位中學校長，當中包括54位現任中學校長和47位前中學校長，以個人名義聯署，以表心聲，強調呼籲的內容並不代表各校長於現時或過往曾服務的學校或其辦學團體所持的觀點，並希望將以下呼籲傳予特首林鄭月娥以及每一位立法會議員。

內容指，過去一星期，作為中學校長，有着難以言諭的心痛。他們認為，香港絕大部分年輕人都愛好和平，但近日就反對《逃犯條例》的示威當中，從傳媒和社交媒體看到年輕人頭破血流，聽見其中一名年輕人哭訴，不顧自己安危都要走出來，原因為「他們愛香港這個地方」。有校長指，當閱讀到一名只有15歲的年輕示威者指，「反正如何示威都沒用，我不如死掉算了」感到內心彷如被撕裂。

校長們於聲明中慨歎，這些年輕人，同樣是香港的中學生，即為他們的學生和舊生，認為作為師長，理解到年輕人的無奈與沮喪，對前景失去希望的痛苦。他們憑着真心為香港付出愛，卻得到拒絕、痛擊和傷害，而感到無語。

此外，聯署中表示，校長們同樣感到焦急，非常擔心一旦立法會重開會議審議逃犯條例修訂草案，大批年輕人再次湧上街頭，明白到他們即使可能會被捕、被打、被子彈射擊，也執意要用自己的身驅去阻止法例被通過。此外，又擔心年輕人對政府的信心只會急速下滑甚至心死、對權威如警隊的怨忿只會繼續升溫甚至不能逆轉，不論對年輕人的身心健康和正向成長，抑或對社會的安寧與凝聚，均百害而無一利。

為盼望香港社會可以讓年輕人感受到愛和希望，香港社會可以重新建立融和與互信，懇請特區政府立即擱置修訂逃犯條例，與社會各界尋求共識或以其他方案解決當前難題，並懇請全體立法會議員以香港年輕人的福祉為依歸決定取態，力挽狂瀾，還年輕人希望和愛。

聯署寫到，懇請全體立法會議員以香港年輕人的福祉為依歸決定取態，挽狂瀾於既倒，還年輕人希望和愛。（資料圖片）

聯署聲明全文

過百位中學校長聯署呼籲港府立即擱置修訂逃犯條例

看見當前香港情況，我們心急如焚，故此寫了以下呼籲，希望可以從教育工作者的角度，盡我們的力量，還香港年輕人一點希望和愛。

我們於收集了101位中學校長（54位現任中學校長和47位前中學校長）以個人名義聯署，共同作出以下的呼籲。

以下呼籲是代表每位聯署校長的心聲，呼籲的內容並不代表各校長於現時或過往曾服務的學校或其辦學團體所持的觀點。

我們會將以下呼籲傳予特首林鄭月娥以及每一位立法會議員。

呼籲內容：

還年輕人希望和愛

懇請港府立即擱置修訂逃犯條例

過去一星期，作為中學校長，我們有著難以言諭的心痛。

香港絕大部分年輕人都愛好和平。我們從傳媒和社交媒體看到年輕示威者頭破血流，聽見年輕人哭訴著不顧自己安危都要走出來只為他們愛香港這個地方，當我們閱讀到只有十五歲的示威者說著：「反正如何示威都沒用，我不如死掉算了」之時，我們的心彷如被撕裂。

這些年輕人，都是香港中學即我們的學生和舊生。作為他們的師長，我們理解到年輕人的無奈與沮喪，感受到他們對前景失去希望的那種痛苦。他們憑著真心為香港付出愛，為何得到的卻是拒絕、痛擊和傷害？作為師長，我們無語，心中有淚。

我們實在萬分焦急，非常擔心一旦立法會重開會議審議逃犯條例修訂草案，香港的大批年輕人又會再次湧上街頭，即使可能會被捕、被打、被子彈射擊，他們也執意要用自己的身驅去阻止法例被通過。

我們也擔心，在未來日子若出現更多衝突場面，年輕人對政府的信心只會急速下滑甚至心死、對權威如警隊的怨忿只會繼續升溫甚至不能逆轉。這些，不論對年輕人的身心健康和正向成長，抑或對社會的安寧與凝聚，均百害而無一利。

我們深切盼望，香港社會可以讓我們的年輕人仍然感受到愛和希望；我們深切盼望，香港社會可以重新建立融和與互信。我們懇請特區政府立即擱置修訂逃犯條例，與社會各界尋求共識或以其他方案解決當前難題；我們亦懇請全體立法會議員以香港年輕人的福祉為依歸決定取態，挽狂瀾於既倒；還年輕人希望和愛。

不乏名校現校長、前校長參與聯署

聯署中沒有提及有關校長的學校名稱，他們均以個人名義參與。

《香港01》透過網上資料，相應找到有份聯署的校長，部分為現任名校校長，如香港培正中學校長何力高、華英中學校長尹志華、以及沙田培英中學、聖若瑟書院及王肇枝中學校長等等。

而前校長方面，則有伊利沙伯中學舊生會中學前校長劉修妍、中華基督教會協和書院、聖母無玷聖心書院、聖嘉勒女書院、沙田循道衞理中學、迦密主恩中學前校長等等。

聯署校長（包括現任中學校長及前中學校長）：

（排名不分先後；15/6下午14:00更新）

劉修妍

陳潔貞

鄧振強

李雪英

柳子權

馮瑞興

汪曼華

李樂成

翁德文

黃珮儀

歐陽家強

陳麗芬

郭燕薇

程景坡

麥麗英

黃偉耀

岑樹基

李建文

李志霖

鄭思宏

梅浩基

成偉邦

魏樹昭

林綺華

張儉成

阮德富

楊美熙

鍾妙嫦

李劍華

梁國基

郭月娟

葉淑屏

王定鵬

鄧錦明

袁彼得

許小光

劉兆瑛

尹志華

陳永傑

陳漢明

李盤勝

羅錦誠

張欽龍

何振傑

沈立平

藍正思

黃偉賢

趙李婉儀

劉賀強

羅世光

曾啟文

關愛珠

黃兆雄

張文彪

黃堯姬

李白蘭

何應翰

彭君華

葉信德

鄭繼霖

鄭建德

溫家傑

馮志德

邱潔瑩

吳玉枝

羅紹明

謝洪森

劉志遠

劉瑤紅

何力高

馮潤儀

丘志良

馮金燕

陳智聰

馮鄭惠儀

陳凱茵

劉文輝

李步正

何慧玲

曾綺年

鄭嘉莉

關思偉

詹燕珠

劉碧珊

劉中元

譚華漢

王庭軒

尹浩然

伍素雯

文靜芬

鄧蕙珍

李立中

夏文亮

伍妙儀

郭明英

徐榮耀

陳國權

陳京達

鄭恩榮

何滿添

關蕙芳

葉慧勤

王力克

許華英

譚日旭

張文偉

陳子良

林翠雲

嚴志成

陳狄安

韓汶珊

周家駒