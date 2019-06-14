【逃犯條例】醫管局指令曝光　識別立法會外群眾活動求醫者身份

大批示威者於周三（12日）就《逃犯條例》修例在金鐘包圍立法會抗議，警方清場出動布袋彈、橡膠子彈、催淚煙等，有多人受傷。警方事後曾在公立醫院內拘捕示威者。醫學界組織今日（14日）發聯合聲明，要求醫院管理局確保所有病人資料得到保障，醫管局發聲明回應指，「所有收集的病人資料均以臨床需要為基礎，並恪守有關閱覧權限的守則。」 醫學界立法會議員陳沛然反駁，並展示醫管局的重大事故控制中心（MICC）於12日早上9時許已發出的電郵及傳真，指示前線醫護員工記錄參與「立法會外群眾活動」（Mass Gathering、Mass gathering outside Legco）的求醫者身份。陳沛然指出，要記下是參與群眾活動資料，「絕對不是以臨床需要為基礎，也沒有必要。」

在醫管局發聲明後，醫學界立法會議員陳沛然反駁，並展示醫管局的重大事故控制中心（MICC）於12日早上9時許已發出的電郵及傳真。（陳沛然網誌圖片）

據陳沛然公開的醫管局的電郵，是於12日早上9時許發出，指令在求醫記錄上記下與「群眾活動」相關的描述，包括是屬於「立法會外群眾活動」，要分類求醫者的身份，是警察、記者、市民等，該封電郵的下款是醫管局的重大事故控制中心（MICC）。陳沛然批評有關指令，要求醫管局公開交代。

另外，陳沛然指，收到有醫護人員投訴，12日在金鐘龍海富中心面向立法會橋底附近的急救站，被警方發射的催淚彈擊中，令醫護人員感到不適。陳沛然指，急救站貼有十字圖案，人員亦有易識別的螢光衣物，他深感遺憾並要求警務處處長徹夜交代。

就醫學界組織的聯合聲明，醫管局發言人今日下午發聲明指，公立醫院在救急扶危時會以病人安全為首要考慮，不會受到其他與臨床無關的活動影響，強調致力保障病人私隱，所有收集的病人資料均以臨床需要為基礎，並恪守有關閱覧權限的守則。

醫管局又指，公立醫院有既定機制處理執法人員索取病人資料的要求，包括作出正式記錄；前線醫護人員如有疑問，可向上級或醫院管理局重大事故控制中心查詢。

醫管局又表示，重大事故控制中心在處理社區上的重大事故，如颱風、火災、大型群眾活動等，會要求急症室在可行情況下，將救援人員、市民及傳媒等身份資料作紀錄，配合醫院服務協調、傳媒查詢及政府部門援助服務等工作，而政府部門援助服務主要是指社會福利署。