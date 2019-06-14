【逃犯條例】政府提下月三草案二讀無修訂案　尹兆堅：是緩兵之計

逃犯條例修訂爭議，立法會宣布下周一及周二不會舉行會議，市民今日繼續於政總天橋留守。民主黨立法會議員尹兆堅指，立法會內務委員會收到政府信件，希望將包括《國歌法》的三條草案於下月3日大會恢復二讀，尹認為意味市民大眾的反對行動迫使政府調動議程，估計政府極有機會暫緩修訂案，以換取時間進行遊說，及避免國家主席習近平於月底G20峰會，被各國元首質問有關本港示威情況。

市民晚上繼續於政總天橋上留守。（余睿菁攝）

政府總部外天橋，晚上繼續有大批市民於橋上留守，其間不時高唱聖歌及高舉要求撤回修訂案的標語。民主黨立法會議員尹兆堅晚上向在場留守市民指，立法會內務委員會剛接到政府三封函件，內容指希望就《國歌條例草案》、《2019年司法人員（延展退休年齡）（修訂）條例草案》及《2019年選舉法例（雜項修訂）條例草案》三個草案，於7月3日恢復二讀，就此和委員會磋商希望委員會不反對並作12天預告。

文件無撤回意思

尹兆堅指，《國歌條例草案》原定排期於6月26日立法會大會上審議，他估計本月應不會舉行大會，三草案會「打尖」早於逃犯條例之前審議，意味現時市民大眾的反對行動迫使政府調動議程，但尹指按今次文件，政府並無撤回逃犯條例修訂案的意思，反而認為政府極有機會暫緩修訂案，以換取時間進行遊說。

尹兆堅認為，政府今次舉動是緩兵之計。（余睿菁攝）

估計舉動為避G20峰會

尹兆堅又提及今屆立法會會期至7月中，本月仍有19日、26日大會會期，質疑如要調動三草案，為向不調至本月處理，尹估計因於本月28號及29日將舉行二十國集團（G20）峰會，他估計政府不希望各國領導於會上質問國家主席習近平關於香港近日示威情況，政府今次舉動是緩兵之計，而非真的想撤回逃犯條例，而立法會隨時有權再開大會，「幾時返嚟無人知」，希望公眾不要被政府小修小補過關，呼籲市民要爭取時間繼續抗爭。

黃碧雲：林鄭未清晰認罪悔改

民主黨立法會議員黃碧雲則指，現時立法會僅宣布下周一、二不會開會，但仍不知道下周三會否突然再於大會上恢復審議逃犯條例，目前政府及林鄭月娥的說法只是時間不夠，對公眾解釋條例不夠清楚，是將問題拖延，而未有清晰認罪悔改。