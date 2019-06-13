【逃犯條例】四示威者醫院被捕　城大浸大生求診被扣

政府修訂《逃犯條例》引起爭議，激發警民衝突。警務處處長盧偉聰表示，警方在6月12日衝突中拘捕11人，涉及暴動罪、公眾地方內擾亂秩序行為、非法集會，以及襲警。據了解，警方在醫院拘捕約四名示威者，疑因求醫時宣稱吸入催淚煙不適有關。消息指，約60至70人因吸入催淚煙不適到公立醫院求醫。 初步了解，11名被補人當中7名為大學生，分別屬香港大學學生、城市大學學生及浸會大學學生。另外一名身穿綠衣，人稱「老吳」的中年男子站在警方防線前，其後懷疑中橡膠子彈痛苦倒地，有傳媒指他現處於瑪麗醫院羈留病房。至於懷疑被橡膠子彈擊中右眼的拔萃女書院通識科老師亦一度被捕，現正保釋候查。

被問到警方有否在醫院拘捕示威者，警務處處長盧偉聰回應警方如果有理由相信傷者與刑事罪行有關，無論何地都會採取拘捕行動。（高仲明攝）

被問到警方有否在醫院拘捕示威者，警務處處長盧偉聰回應稱，警方如果有理由相信傷者與刑事罪行有關，無論何地都會採取拘捕行動，例如對付黑社會「有合理懷疑，知道佢喺醫院，會是作出行動。唔係唔理三七廿一喺醫院就拉咗你先，（警員）唔會去醫院干擾人接受治療。」，他強調警方只是緊守崗位（No matter where they can arrest (protesters), won’t wait until they come out. We just doing our duty.）。盧偉聰初時無法歸納市民對醫院拘捕行動的想法，稱「Sorry I can’t find the right word.（抱歉我無法找到合適形容）」惟盧偉聰未有交代醫院拘捕人數。

據了解，警方在醫院拘捕約4名示威者，疑因求醫時宣稱吸入催淚煙不適有關。消息指，約60至70人因吸入催淚煙不適到公立醫院求醫。

整合資料，11名被捕人中7名為大學生，其中4名為香港大學學生，當中兩名以遊蕩罪被捕。另有一名中文大學學生、一名城市大學學生及一名浸會大學學生一度被捕。記者在油麻地警署遇到兩名被捕學生，他們講解被扣留經過。一名浸大學生稱自己被硬物擊中頭部，由一名城大學生陪同前往伊利沙伯醫院求診，兩人於急症室等候拿藥時，一名當值警員看到兩人，於是上前攔截，稱懷疑兩人參與「一些事情」，之後就請兩人到警署接受調查24小時。

兩人稱，當時於急症室穿著黑衫黑褲，沒有帽、保險紙、雨傘等物品，到達油麻地警署後，警方態度禮貌，雙方表現尊重，警方曾提及「協助」等字眼。兩人稱，現時警方沒有控告任何罪名，狀態是「已被釋放，總之無事」。兩人強烈否認到過金鐘現場，亦不回應警方是否「保留追究權利」。兩人指，當下覺得港島區情況混亂，於是到九龍區的伊利沙伯醫院求診。

據伊利沙伯醫院醫護人員透露，內部流傳兩名到院求醫的傷者自稱在中環衝突中受傷，即被警方拘捕。（余睿菁攝） 據伊利沙伯醫院醫護人員透露，內部流傳兩名到院求醫的傷者自稱在中環衝突中受傷，即被警方拘捕。醫護人員指出，程序上駐院警會將特別個案寫在更簿，例如黑幫械鬥等以便跟進，但今次拘捕行動更為迅速。他表示大型事故傷者在急症室作分流時，會將受傷原因以標籤貼起，名單會送往總部，用以統計受傷人數以及評估傷勢。 其中一名男子被送入院後，警方不斷要求將傷者送入羈留病房。當值醫生拒絕，要求將傷者送往外科病房治理。急症室醫生諮詢三名外科醫生，三名外科醫生均認為傷者不宜送往羈留病房，最終傷者在外科病房接受治療。

城大發言人表示對於有消息指有城大學生受傷及被捕，校方表示非常關注和痛心，指校方一直以學生的安全為重，希望能與受傷或被捕的學生聯絡，讓大學了解實際情況下，提供適切的幫助。同時，城大再次呼籲學生注意自己和他人的安全。

城大學生會證實有學生昨晚於醫院以暴動罪被捕，律師正於警署進行協助。署理外務副會長邵嵐表示，目前已掌握的被捕學生暫只得一人，暫不便透露該學生身份及所屬學系，至於被捕原因，則仍有待律師稍後交代。學生會正部署下一步支援工作。據了解，一名浸大生被硬物打傷，由城大生陪伴到醫院求診，兩人正被警方扣留。

「老吳」疑中橡膠子彈倒地，有指他現時正於瑪麗醫院羈留病房。（蔡正邦攝）

昨日（12日）下午約五時許，警方舉起黑旗後隨即發放催淚彈，人群中一名身穿綠衣的示威中年男子站在警方防線前，其後懷疑中橡膠子彈，他痛苦倒地，警員將其抬走。

據《本土新聞Local Press》報道，「老吳」現身處瑪麗醫院羈留病房，身體情況尚好。醫管局表示截至今日下午五時，共有81名與示威活動有關的傷者，包括57男和24女前往十間公立醫院急症室求診，年齡介乎15至66歲。目前仍有五男兩女傷者留醫，全部情況穩定。