【逃犯條例】四示威者醫院被捕　城大浸大生求診被扣

政府修訂《逃犯條例》引起爭議,激發警民衝突。警務處處長盧偉聰表示,警方在6月12日衝突中拘捕11人,涉及暴動罪、公眾地方內擾亂秩序行為、非法集會,以及襲警。據了解,警方在醫院拘捕約四名示威者,疑因求醫時宣稱吸入催淚煙不適有關。消息指,約60至70人因吸入催淚煙不適到公立醫院求醫。 初步了解,11名被補人當中7名為大學生,分別屬香港大學學生、城市大學學生及浸會大學學生。另外一名身穿綠衣,人稱「老吳」的中年男子站在警方防線前,其後懷疑中橡膠子彈痛苦倒地,有傳媒指他現處於瑪麗醫院羈留病房。至於懷疑被橡膠子彈擊中右眼的拔萃女書院通識科老師亦一度被捕,現正保釋候查。

被問到警方有否在醫院拘捕示威者,警務處處長盧偉聰回應警方如果有理由相信傷者與刑事罪行有關,無論何地都會採取拘捕行動。(高仲明攝)

被問到警方有否在醫院拘捕示威者,警務處處長盧偉聰回應稱,警方如果有理由相信傷者與刑事罪行有關,無論何地都會採取拘捕行動,例如對付黑社會「有合理懷疑,知道佢喺醫院,會是作出行動。唔係唔理三七廿一喺醫院就拉咗你先,(警員)唔會去醫院干擾人接受治療。」,他強調警方只是緊守崗位(No matter where they can arrest (protesters), won’t wait until they come out. We just doing our duty.)。盧偉聰初時無法歸納市民對醫院拘捕行動的想法,稱「Sorry I can’t find the right word.(抱歉我無法找到合適形容)」惟盧偉聰未有交代醫院拘捕人數。

據了解,警方在醫院拘捕約4名示威者,疑因求醫時宣稱吸入催淚煙不適有關。消息指,約60至70人因吸入催淚煙不適到公立醫院求醫。

整合資料,11名被捕人中7名為大學生,其中4名為香港大學學生,當中兩名以遊蕩罪被捕。另有一名中文大學學生、一名城市大學學生及一名浸會大學學生一度被捕。記者在油麻地警署遇到兩名被捕學生,他們講解被扣留經過。一名浸大學生稱自己被硬物擊中頭部,由一名城大學生陪同前往伊利沙伯醫院求診,兩人於急症室等候拿藥時,一名當值警員看到兩人,於是上前攔截,稱懷疑兩人參與「一些事情」,之後就請兩人到警署接受調查24小時。

兩人稱,當時於急症室穿著黑衫黑褲,沒有帽、保險紙、雨傘等物品,到達油麻地警署後,警方態度禮貌,雙方表現尊重,警方曾提及「協助」等字眼。兩人稱,現時警方沒有控告任何罪名,狀態是「已被釋放,總之無事」。兩人強烈否認到過金鐘現場,亦不回應警方是否「保留追究權利」。兩人指,當下覺得港島區情況混亂,於是到九龍區的伊利沙伯醫院求診。

據伊利沙伯醫院醫護人員透露,內部流傳兩名到院求醫的傷者自稱在中環衝突中受傷,即被警方拘捕。(余睿菁攝) 據伊利沙伯醫院醫護人員透露,內部流傳兩名到院求醫的傷者自稱在中環衝突中受傷,即被警方拘捕。醫護人員指出,程序上駐院警會將特別個案寫在更簿,例如黑幫械鬥等以便跟進,但今次拘捕行動更為迅速。他表示大型事故傷者在急症室作分流時,會將受傷原因以標籤貼起,名單會送往總部,用以統計受傷人數以及評估傷勢。 其中一名男子被送入院後,警方不斷要求將傷者送入羈留病房。當值醫生拒絕,要求將傷者送往外科病房治理。急症室醫生諮詢三名外科醫生,三名外科醫生均認為傷者不宜送往羈留病房,最終傷者在外科病房接受治療。

城大發言人表示對於有消息指有城大學生受傷及被捕,校方表示非常關注和痛心,指校方一直以學生的安全為重,希望能與受傷或被捕的學生聯絡,讓大學了解實際情況下,提供適切的幫助。同時,城大再次呼籲學生注意自己和他人的安全。

城大學生會證實有學生昨晚於醫院以暴動罪被捕,律師正於警署進行協助。署理外務副會長邵嵐表示,目前已掌握的被捕學生暫只得一人,暫不便透露該學生身份及所屬學系,至於被捕原因,則仍有待律師稍後交代。學生會正部署下一步支援工作。據了解,一名浸大生被硬物打傷,由城大生陪伴到醫院求診,兩人正被警方扣留。

「老吳」疑中橡膠子彈倒地,有指他現時正於瑪麗醫院羈留病房。(蔡正邦攝)

昨日(12日)下午約五時許,警方舉起黑旗後隨即發放催淚彈,人群中一名身穿綠衣的示威中年男子站在警方防線前,其後懷疑中橡膠子彈,他痛苦倒地,警員將其抬走。

據《本土新聞Local Press》報道,「老吳」現身處瑪麗醫院羈留病房,身體情況尚好。醫管局表示截至今日下午五時,共有81名與示威活動有關的傷者,包括57男和24女前往十間公立醫院急症室求診,年齡介乎15至66歲。目前仍有五男兩女傷者留醫,全部情況穩定。