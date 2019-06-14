【逃犯條例】港大醫學院長梁卓偉︰放下盾牌或雨傘後都是香港人

反對《逃犯條例》修訂的爭議不斷，引爆警民衝突。香港大學醫學院Facebook今晚（14日）貼出院長、曾任特首辦主任的梁卓偉的文章，他稱作為香港人，「我憂傷、恐懼、憤怒，無法形容內心的難過。是甚麼的迫切理由，必要讓香港社會再經歷一次嚴重撕裂？」 梁卓偉認為，「年輕人傾向理想主義無可厚非……相信絕大部份的同學，都是出於各自的內心召喚作出行動，而並非受到外部勢力慫恿。他認為無論是警察或者示威者，「即使位置不同，亦毋須視對方為你死我亡的敵人，放下盾牌或雨傘後，我們都只有一個身份－香港人。」他也提到，「香港人都明白，香港的可愛之處，不只是我們的經濟成就，我們的多元價值和自由土壤，才是我們最愛的，最珍惜的『傳家之寶』。」

這些寶藏（多元價值和自由土壤）雖然無色無相，但當我們害怕失去它們的時候，就會感受到它們實實在在的重量，和害怕失去它們的痛。 港大醫學院院長梁卓偉

港大醫學院長梁卓偉認為，多元價值和自由土壤才是香港最珍惜的「傳家之寶」。（資料圖片）

香港可愛之處不只是經濟成就

梁卓偉的文章逾600字，多次提到「香港人」的身份。他提到日前的大型警民衝突，有人受傷、被捕，包括有港大學生，「延至今天，氣氛雖然暫時緩和了，但社會矛盾仍然尖銳，事情在前面的日子會如何發展，無法不令人憂慮。」

他過去幾天早上都有收聽電台，聽到不斷有市民有不同表述和立場，但認為「主題一樣－－我們愛香港，我們不想香港受傷！」他指出，香港的多元價值和自由土壤是香港人的「傳家之寶」，「這些寶藏雖然無色無相，但當我們害怕失去它們的時候，就會感受到它們實實在在的重量，和害怕失去它們的痛。」他現正往海外參與學術會議，「我深切期望周日回來之時，暴風已然過去，曙光重臨我城。」

我深切期望周日回來之時，暴風已然過去，曙光重臨我城 港大醫學院院長梁卓偉

城大校長郭位︰籲各界保持克制

城大校長郭位今日亦發電郵予全體學生，指大學同仁及管理層非常關心有一名學生受傷又被捕，已即時了解狀況，曾設法積極與該名同學聯絡，希望提供適切的幫助。「事實上，自從幾天前香港發生示威後，學校各層級以你們的安全為重，十分擔心大家」，他並再次呼籲各界保持克制及理性討論，注意自己和他人的安全。

在當今政治環境下，年青學子義憤填胸，錯不在他們，值得體諒。 鍾庭耀

鍾庭耀︰應珍惜大學校園空間 不應動輒干擾師生

另外，香港大學利銘澤堂、即將離任的舍監鍾庭耀就近日在大學校園及舍堂範圍內發生的事情，向社會各界發出呼籲，指對事情「感到極度憂心」，形容「是本人在香港大學擔任舍堂教育三十五年、任職利銘澤堂舍監二十七年來前所未見」，指出社會人士應該珍惜大學校園作為自由理性討論的空間，不應動輒進入校園干擾師生。

鍾庭耀指出，「教導學生奉公守法，是我等老師的責任，而明辨是非，據理力爭，亦同等重要；在當今政治環境下，年青學子義憤填胸，錯不在他們，值得體諒」。他呼籲特首林鄭月娥及政府中所有司法和執法部門，盡量製造平和氣氛，安撫民心。