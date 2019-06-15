英華小學小一簡介會　校長林浣心爆有人出陰招：冒認家長申退學

有「史努比校長」之稱的英華小學校長林浣心今年8月退休，她今日（15日）與候任校長陳美娟一同出席2020年度小一入學簡介會，向家長分享家長教育心得。臨別在即的林浣心，向記者大爆不少收生奇事，例如幾年前她曾親身發現，有人冒認已註冊的小一學生家長申請退學，嚇了一跳，「你想像係一個咩世界？好恐怖！」

英華小學校長林浣心（右）今年8月退休，將由馬鞍山靈糧小學校長陳美娟（左）接任。（林若勤攝）

有學童帶錄音機面試

即將卸任的林浣心向記者分享不少校園「古靈精怪」事，她表示，試過有學生攜帶錄音機記錄面試內容，其後被她發現，學童則辯稱不知道。但是她認為，事件反映家長在背後為求達到目的，不擇手段，家庭教育出現問題，「你點教細路?」學校現時規定學生面試時禁止帶錶及錄音機，以防出現上述情況。

林又透露，幾年前校方收到一個剛註冊的小一新生退學申請。她疑惑家長為何退學，於是致電學童家長，豈料對方未曾申請過退學，令她嚇了一跳，「你想像係一個咩世界？好恐怖！」為保障學生，此後均要求學校職員，一旦收到新生退學申請，需要多番致電核實。

候任校長：不會改英華「普教中」政策

馬鞍山靈糧小學校長的陳美娟將接任為新校長，她今日與林浣心一同出席小一入學簡介會。會上有家長稱，陳以往受訪時表達對「普教中」有保留，上任後會否調整英華「普教中」的中文科政策。陳回應說，不同學校有不同需要，現時任職的津校學生學習差異較大，不適合劃一採用「普教中」，但是她認為，英華學生掌握普通話能力佳，故不會改變學校語文政策方針。

陳美娟指，決定「接棒」至今均感到壓力，未上任已收到英華家長學校查詢。她認為「創業難，守業更難」，現任校長做得好，難免會予人直接比較，但相信與教學團隊同心合力，能繼續好好帶領學校。