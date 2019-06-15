英華小學小一簡介會　林浣心校長爆媽媽面試講大話被仔拆穿

直資男校英華小學今日起一連兩日舉行五場2020年入學的小一入學簡介會，首場吸引約800名家長前來「取經」。校方今年取錄165名學生，並設有三輪考試。 將於本學年結束後退休的校長林浣心透露，試過與家長和學童面試時，有媽媽誇大失實介紹兒子，兒子忍不住當場拆穿謊言，要求媽媽「唔好再講大話」。林校長認為家長品格十分重要，呼籲他們應以身作則，不要為提高取錄機會做「古靈精怪嘢」。

英華小學今日首場小一簡介會，有約800名家長出席，不少人聽到笑不攏嘴。（林若勤攝）

多個新屋苑入伙 料報名人數上升

英華小學一直深受家長歡迎，學校今明兩日舉辦小一簡介會，首場簡介會今日（15日）早上9時開始，有約800名家長參與。校方表示，明年（2020年9月）新學年小一學額為165個，對上收生（今年9月入學）收到約4,900至5,000個報名表格，由於區內有多個新屋苑落成入伙，料來年報名人數會有所增加。小一入學面試將於今年8月底至9月初舉行，面試日期將於8月9日在網上公布。

面試設有三輪，每位報名學生均有首輪面試機會，每12人一組，在班房進行活動，會有老師在附近觀察，亦會個別與學生傾談，過程以廣東話及英文對答，提問一般生活習慣及簡單學科知識，最後挑選約800名學生進入次輪面試。

面試分三輪 淘汰至400人獲最終面試

面試設有三輪，每位報名學生均有首輪面試機會，每12人一組，在班房進行活動，會有老師在附近觀察，亦會個別與學生傾談，過程以廣東話及英文對答，提問一般生活習慣及簡單學科知識，最後挑選約800名學生進入次輪面試。

第二輪面試由校長與學生個人面談，時間約15分鐘，學生亦須自備一本圖書分享。400名獲選學生會參加第三輪面試，校長會面見家長及學生，過程同為約15分鐘。

陳美娟校長（左）今年9月將接林浣心棒（右），成為英華小學新校長。（林若勤攝）

新校長陳美娟：重視小朋友表現真我

將於今年9月接任英華小學新校長的陳美娟表示，重視小朋友在面試過程表現真我，擁有童真，對學習抱有興趣。

現任校長林浣心透露，有時提問會考驗學生對指令的留心程度，試過在小組面試時，叫學生留在原地，點算房內附近史諾比卡通擺設數目，唯部份則離開點算，反映聆聽未夠細心。另外，學校亦曾要求學生「認人樣」，辨認國家主席習近平及時任特首梁振英。林直言，「認特首個樣有幾難？好簡單嘅配對遊戲。」

陳美娟校長表示重視小朋友在面試過程表現真我。（林若勤攝）

林浣心校長爆料，有家長面試時在兒子面前說謊，被兒子即場踢爆。（林若勤攝 ）

唔好做啲古靈精怪嘢。 林浣心呼籲家長以身作則，學校着重品德

林浣心：會留意小朋友與父母關係

至於家長與學生面試環節，陳美娟指，重視家長誠意，家長與學校的教育理念是否一致，能否互相合作培育小孩。

林浣心指，多年的面試經驗，可以從父母與兒子之間的互動，留意他們的家庭關係。她舉例，例如爸爸說話時，兒子會望著對方，不時微笑，反映關係緊密。她亦舉出反面例子，有媽媽面試時，過於誇張地表達兒子喜歡看英華的書，兒子在身旁皺眉頭，最後更出手掩母親的口，「叫佢唔好再講大話。」她拒絕提及有否取錄該學生，但直言母親表現有影響小朋友入學機會。

兩人強調家長品德甚為重要，應以身作則，林呼籲家長，「唔好做啲古靈精怪嘢。」陳則呼籲家長無需安排面試班操練兒子，應平常心面對，小朋友才能輕鬆應付面試。