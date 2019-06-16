【逃犯條例】連續兩周上街　悼墮樓死者批警濫權：香港點解搞成咁

特首林鄭月娥昨（15日）宣布暫緩修訂《逃犯條例》，不過未能平息公眾不滿，大批市民今（16日）響應民陣號召，參與遊行，要求「不撤不退」。 大約下午1時許，黑衣人潮已擠滿銅鑼灣近維園一帶， 與友人結伴前來的Katherine連續兩周上街。她指，上周有大批市民上街表達訴求，但港府仍漠視民意，上周三（12日）金鐘示威亦釀成警民衝突，她不滿警察濫權，以非對等武力驅散人群，更被定性作「暴動」：「我哋香港，點解要搞成咁？」，她又特意前往花墟購買白鮮花，悼念太古廣場墮樓死者，獲良心小店義贈白花，她婉惜稱：「已經有人犧牲咗」，認為政府應盡快臨崖勒馬。

她指，雖然自己有留意時事，但向來非政治遊行常客，但經此一役後，決意接連上街，「因為都會擔心遲啲無機會再表達。」

與友人結伴前來的Katherine連續兩周上街，今日更攜帶白花，悼念太古廣場墮樓死者。（陳淑霞攝）

遊行人士批「暫緩」修例僅緩兵之計

雖然特首林鄭月娥昨表明暫緩修例，但她認為是緩兵之計，且特首又拒平反示威「暴動」定義，雖然自己當日下午並無親歷其境，但從不少片段中，警察使用暴力驅趕有目共暏：「單係呢一點，已值得再行出嚟。」

她又表示，今早特別前往旺角花墟購買白鮮花悼念，有小店東主稱白花屬非賣品，但得悉他們「過海」時，旋即指鮮花可供免費取用，她感激小店義贈，冀將心意代為傳達。