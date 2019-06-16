【逃犯條例】容祖兒張敬軒沉痛心情徹夜難眠　鄭秀文默哀禱告

大批香港市民為了反對香港特區政府將修訂《逃犯條例》，於6月9日發起了大遊行，民陣表示當日有103萬市民上街。而為了阻止立法會大會於6月12日恢復二讀辯論，市民又發起了罷工和罷課的行動，並集結於金鐘政府總部外留守，最後警方終與示威者爆發了衝突，更演變成流血事件，一幕幕震撼的畫面，令到香港人看得好心痛。至昨日，特區行政長官林鄭月娥終召開記者會宣布暫緩修訂該條例，卻不肯撤回，令很多香港人好失望，並會於今日再次上街遊行要求撤回。

張敬軒失眠。(張敬軒facebook圖片)

昨日傍晚，一名男子於金鐘太古廣場平台掛起反修例的橫額，上面寫有「反送中No Extradition To China，全面撤回送中，我們不是暴動，釋放學生傷者，林鄭下台，Help Hong Kong」的訴求標語，他危站數小時後突然墮下，送院搶救後不治。事件令到不少香港人感到痛心疾首，包括一些至今未就反《逃犯條例》表態的藝人，亦有於IG和facebook上出post抒發深重的心情和感受。容祖兒post了一張黑白照，留言表示：「失眠夜」；而張敬軒這夜亦同樣難以入睡，post了一排被他吃了兩粒藥丸的相，留言表示：「Can't sleep」。

容祖兒都一樣瞓唔着。(IG@yungchoyee 圖片)

周柏豪就出了黑色的post並留言表示：「Thank you and RIP.」楊千嬅與吳業坤就post了寫住「R.I.P.」的圖，鄭秀文就post了雙手握緊的相表示：「禱告」，林泳淘就於ig story post了一張黑色圖寫上：「生命可貴，R.I.P.....」而馮盈盈也於她的ig story上載了一張黑白的燭光相，表示：「It's 4am. I cannot sleep. so sad. Anyone same with me」還加了hashtag #黑夜終會過去 #黎明即將來臨。

鄭秀文為大家禱告。(ig@sammi_chengsauman 圖片)

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