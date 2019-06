【逃犯條例】容祖兒張敬軒沉痛心情徹夜難眠　鄭秀文默哀禱告

大批香港市民為了反對香港特區政府將修訂《逃犯條例》,於6月9日發起了大遊行,民陣表示當日有103萬市民上街。而為了阻止立法會大會於6月12日恢復二讀辯論,市民又發起了罷工和罷課的行動,並集結於金鐘政府總部外留守,最後警方終與示威者爆發了衝突,更演變成流血事件,一幕幕震撼的畫面,令到香港人看得好心痛。至昨日,特區行政長官林鄭月娥終召開記者會宣布暫緩修訂該條例,卻不肯撤回,令很多香港人好失望,並會於今日再次上街遊行要求撤回。

張敬軒失眠。(張敬軒facebook圖片)

昨日傍晚,一名男子於金鐘太古廣場平台掛起反修例的橫額,上面寫有「反送中No Extradition To China,全面撤回送中,我們不是暴動,釋放學生傷者,林鄭下台,Help Hong Kong」的訴求標語,他危站數小時後突然墮下,送院搶救後不治。事件令到不少香港人感到痛心疾首,包括一些至今未就反《逃犯條例》表態的藝人,亦有於IG和facebook上出post抒發深重的心情和感受。容祖兒post了一張黑白照,留言表示:「失眠夜」;而張敬軒這夜亦同樣難以入睡,post了一排被他吃了兩粒藥丸的相,留言表示:「Can't sleep」。

容祖兒都一樣瞓唔着。(IG@yungchoyee 圖片)

周柏豪就出了黑色的post並留言表示:「Thank you and RIP.」楊千嬅與吳業坤就post了寫住「R.I.P.」的圖,鄭秀文就post了雙手握緊的相表示:「禱告」,林泳淘就於ig story post了一張黑色圖寫上:「生命可貴,R.I.P.....」而馮盈盈也於她的ig story上載了一張黑白的燭光相,表示:「It's 4am. I cannot sleep. so sad. Anyone same with me」還加了hashtag #黑夜終會過去 #黎明即將來臨。

鄭秀文為大家禱告。(ig@sammi_chengsauman 圖片)

