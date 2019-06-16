【逃犯條例】民主黨派發黑絲白鮮花　市民身穿黑衣手持鮮花悼念

一名35歲男子昨日(15日)於金鐘太古廣場危站抗議，要求政府撤回《逃犯條例》修訂，事隔5小時後男子於晚上突然墮下，被送院搶救後證實不治。大批市民於今日（16日）身穿黑衣，其中民主黨派發黑絲帶及白色鮮花，出發往維園集合響應民陣遊行，並悼念昨日於太古廣場墜下身亡的示威者。

小麗民主教室準備了1000支白花於現場派發。（盧翊銘攝）

中午12時半，銅鑼灣開始湧現人潮，大批市民身穿黑衣出發往維園集合，民主黨、公民黨、人民力量、社民連、小麗民主教室於記利佐治街設街站。民主黨在現場向市民派發黑絲帶及悼念用以昨日於太古廣場墜下身亡的示威者的白色鮮花，民主黨呼籲遊行人士繫上黑絲帶，以抗議香港警方以過度武力對待示威者。

中午12時半，民主黨、公民黨、人民力量、社民連、小麗民主教室於記利佐治街設街站。（鄭榕笛攝）

現場所見，大部政黨街站都在籌款箱貼上黑色標誌，示意是日所得捐款會全數捐予「返送中受傷被捕者人道支援基金」。

小麗民主教室亦準備了1000支白花於現場派發。劉小麗表示，希望借白花為死難者送上致意，並呼籲現場人士捐款予反送中人道基金。

中午12時半，民主黨、公民黨、人民力量、社民連、小麗民主教室於記利佐治街設街站。（鄭榕笛攝）

民主黨在現場向市民派發黑絲帶及悼念用以昨日於太古廣場墜下身亡的示威者的白色鮮花。（陳淑霞攝）

中午12時半，銅鑼灣開始湧現人潮，大批市民身穿黑衣出發往維園集合。 中午12時半，民主黨、公民黨、人民力量、社民連、小麗民主教室於記利佐治街設街站。（陳淑霞攝）

下午一時，金鐘站及香港站已佈滿穿著黑色衣服的遊行人士，太古廣場外已有數百人聚在一起排隊默哀鞠躬，悼念墜下身亡的示威者。不少市民表示，多間花店的白花已售罄。