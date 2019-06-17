機管局引入新系統行李準點率達95%　料一年內推實時行李抵達時間

香港機場管理局自2016年斥資500萬元與香港中文大學合作研發「物聯網強化飛行區管理系統」（AS2），透過自動收集數據加以分析，預測行李運送至輸送帶的情況，以調配人手及資源。系統於2018年10月開始試行，行李抵達準點率提升至現時95%，即20至40分鐘內送抵行李認領大堂。 同時，機管局透露正與有關服務商洽談，冀能向旅客提供行李實時抵達時間，料一年內推行。

系統能發出預警，讓地勤服務供應商有效調配資源，減低行李延誤可能性。（機管局提供）

由機管局、中大亞洲供應鏈及物流研究所網際物流研究中心及啟研有限公司共同研發的「物聯網強化飛行區管理系統」（AS2），利用雲端導向系統收集香港國際機場不同數據，包括到埗航班時間表、行李拖車到達停機位時間等。

首階段集中計算行李能否在服務指標時間送到行李輸送帶，倘發現行李處理過程出現延誤，將發出預警提示通知盡快調配人手。

而系統去年10月試行至今，配合其他效率提升措施，除天氣惡劣情況，現時的行李抵達準點率達95%，即20至40分鐘內送抵行李認領大堂。

物聯網強化飛行區管理系統（AS2）能結合航班及地面設施數據，航班到達及設施使用情況。（機管局提供）

至於第二階段，系統則會研發覆蓋航機續航的整體運作過程，包括飛機加油、航空膳食及清潔等，並於今年中展開工作。

機管局機場運行副總監（運作及服務）姚兆聰表示，過往有不少旅客批評行李運抵過程，惟運用AS2以及其他措施後，現時整體表現達致可控。隨著三跑即將落成，他強調準點率十分重要。而機管局正與有關服務商洽談，冀日後能為乘客預告尚有數分鐘內到達行李的信息，料一年內可推行服務。