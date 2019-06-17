城大生遭警毆打突放棄索償　官指警有用過份武力　憂學生難付訟費

城大學生早前指稱在2014件佔領運動期間，在旺角遭一名男警抓陽具及睾丸非禮，令他遭受痛楚，因而入稟向警務處索償1,200萬元，案件後來轉介區域法院處理，並原於今（17日）開審，但雙方決定和解，城大生決定不繼續申索，兼願意支付律政司大部分訟費。不過，法官憂城大生無法支付訟費，又稱若政府因而申請將他破產，法官會感到非常失望，另指在涉案片段中，警方在拘捕過程中，明顯使用過份武力。

原告為城大四年級學生李卓軒，他在入稟狀指出，他在2014年12月1日在旺角遭警員毆打，兼抓陽具及睾丸非禮，令他遭受極大痛楚，及後又被非法拘捕及拘留，而警方在過程中更將其隨身背包掉去，令他失去背包裡的個人財物，包括學生證、銀包、相機等，並以膠索帶綁著他的雙手。

料原告須付訟費約20至30萬

法官李樹旭在庭上指，法庭已閱畢所有涉案文件，案件又已進行了多個不同申請，但至上周五才收到同意命令的申請，稱若法庭提早獲通知，便不用進行那麼多準備工作，質疑是否浪費法庭資源。

李官又提到有關命令中，原告願支付律政司五份之四的訟費，但他估計訟費約20至30萬元。

若律政司要將生破產會很失望

質疑一名剛畢業的大學生或難以支付，若原告無法支付是否要申請他破產，又指破產命令或會影響他一生，直言簽署命令使他感覺不舒服。李官向律政司代表說，若政府最終要教訓原告，並將原告申請破產，他會感到十分失望。

認為案件其實有可爭辯之處

另外，雖然李官指不會評論案件，但認為表面上看確實有爭辯之處，但原告一方卻表示原告沒信心，決定不再申索，李官直言涉案片段顯示，警方在拘捕過程中，明顯使用過份武力。不過既然雙方已提出申請同意命令，他唯有簽署有關命令。

案件編號：DCPI1069/2017