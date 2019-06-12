【逃犯條例】金鐘衝突多人受傷　民權觀察：警方使用過量武力

《逃犯條例》修訂爭議持續，金鐘政府總部一代爆發大規模警民衝突，警方曾施放催淚彈，發射橡膠子彈及布袋彈，多人受傷。關注香港人權狀況的民間組織民權觀察，譴責警方以過度武力對待示威者，使用橡膠子彈、布袋槍等槍械作為驅散手段，已經違反聯合國相關原則；又指部分警員的行為，更可能涉及嚴重傷害他人身體的刑事成份。

反對修訂《逃犯條例》，示威者於6月12日前往金鐘立法會、政總抗議，下午三時後示威者開始衝破防線，及後警方發射催淚彈、布袋彈及催淚水劑，情況混亂。（余俊亮攝）

民權觀察：催淚彈直射示威者 不符驅散目的

成立於2014年的民權觀察是一個民間組織，關注香港的人權狀況。組織於今日下午1時15分至5時30份之間派出9名人權觀員於金鐘一帶的示威現場進行觀察行動。組織根據觀察員記錄、傳媒採訪等影像片段，譴責警方以過度武力對待示威者。

民權觀察指，警方多次以直射方式向示威者發射催淚彈，憑目測雙方距離大約15米，組織質疑此類做法危險，違反催淚彈槍的使用方式，以及可對示威者造成嚴重的身體傷害，與驅散示威者的目的不符。

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示威者背向警察仍被打 武力明顯過量

民權觀察續指，警方於6月12日下午，在香港金鐘一帶使用橡膠子彈、布袋彈等槍械作為驅散示威者的手段，已違反《聯合國執法人員使用武力和火器的基本原則》；組織更注意警方「速龍小隊」在示威者背向警方離開時，仍然繼續以警棍襲擊示威者，認為這些武力的使用明顯過量，超出驅散或拘捕示威者的目的。涉事的警員的行為更可能涉及刑事成份，包括嚴重傷害他人身體的罪行。