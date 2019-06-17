房委會委員倡取房屋儲備金推租金津貼　助輪候公屋逾3年人士

劏房戶上樓無望，面對租金不斷上漲、居住環境每況越下。身兼香港房屋委員會委員的公屋聯會總幹事招國偉認為，住屋問題已屆「非常時期」，政府應「出招」動用回撥作財政儲備的824億元房屋儲備金，推出租金津貼，協助輪候公屋超過三年人士，料可維持約十八年。 多個團體亦建議，港府最終應重推租金管制措施，遏抑猶如脫韁野馬的樓市。

身兼香港房屋委員會委員的公屋聯會總幹事招國偉認為，政府應動用824億元房屋儲備金，推出「租金津貼」。（羅君豪攝）

招國偉指出，現時公屋供應量嚴重不足，造地需時約十年。他認為，政府理應推出租金津貼，協助輪候公屋超過三年人士，建議利用已滾存至824億元的房屋儲備金，幫助目標群組應付租金支出，成立更全面的租金津貼。

假設採用房委會轄下二人長者租金津貼計劃，2019/20年度的金額為5,770元；而根據去年3月數字，現時約有6.63萬名一般申請者輪候公屋逾三年。按此推算，倘成立新的租津協助輪候逾三年的申請者，一年用於租金津貼的款項為45.9億元，預料可維持約十八年。

反駁租津推動加租

招國偉承認，不能單靠租金津貼解決房屋問題，但至少有助處理基層市民的燃眉之急，「起碼係換取時間的方法之一。」至於推出租金津貼後，會否擔心給予業主趁機大肆加租的藉口？招國偉直言：「只要租戶唔講，業主根本唔知佢（租戶）有無申領租津。」

全港關注劏房平台組織幹事陳穎彤（右二）指出，推出租金津貼才是最實際的出路之一，惟政府卻無動於衷。（資料圖片） 未能達「三年上樓」承諾 政府理應補償 全港關注劏房平台組織幹事陳穎彤指出，自香港於2004年取消租住權保障後，租客已失去優先續租權，面對無理加租，他們只能「硬食」或搬走，「大部份業主都會企硬唔肯減（租），佢哋根本唔憂無人租，根本就係乞兒兜拿飯食！」 陳穎彤批評，現時公屋供應量不足，政府未能達成「三年上樓」的承諾，理應向基層作出補償。她說，政府過去亦曾推出租金津貼，認為租津才是最實際的出路之一，「宜家家香港住屋環境仲差過以前，點解以前可以推，宜家又唔得？呢個係政府責任，點解仲要將利益傾斜喺中產一方？」

丘梓蕙亦認同政府有必要推行租金津貼。（盧翊銘攝） 被大幅加租迫遷 劏房戶只能啞忍 一直跟進劏房戶情況的葵涌劏房居民大聯盟成員丘梓蕙亦認同，政府有必要推行租金津貼。她續稱，過往不少街坊將「N無津貼」的資助作繳交房租之用，「最大使費就係租金，」建議政府應仿效「N無津貼」般推行租金津貼。 她又指出，劏房戶不斷被加租迫遷問題一直存在，不認為推出租津後會突然變本加厲，政府不能以此作推卻藉口。丘又說，曾目睹不少劏房戶被各種不合理的手段迫遷，例如斷水斷電、甚至有業主擅闖房間搬走租戶個人物品等。而部分業主更只給予極短的通知期，租客難以於短期內覓得住所，「得一、兩個星期都見過。」她坦言，現時政策對被邊緣化的劏房戶毫無保障，令他們往往只能啞忍。

租津根據通脹率而定 與租管同時推行

丘梓蕙建議，推行方法更可仿效荷蘭等地的做法，如根據通脹率為租金升幅設限，確保租戶能夠負擔；她相信若能同時推出類似荷蘭的計分制度，不但能夠解決租金負擔，更有助改善基層住戶的居住情況，「租津、租管兩件事應該同時做，唔係就會變得無意思。」