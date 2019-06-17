【逃犯條例】記協收26名記者投訴警員濫權　要求監警會徹查

修訂《逃犯條例》引起紛爭，於6月10日、12日分別在金鐘立法會一帶發生衝突。香港記者協會今日（17日）表示，收到26名新聞工作者向該會指證，在反修例示威中，有部份警務人員「作出危害記者安全及損害新聞自由之行為」，共涉及27宗濫權個案，包括10宗涉及近距離向記者發射催淚物品，其中3宗直接擊中記者頭部；3宗涉及以警棍追打記者。 記協指，大部份當事人均願意將其資料均呈交監警會，要求監警會徹查，並就防暴警員的身份辦識問題提出建議。

衝突中多人受傷，有記者受傷倒地。（資料圖片／羅國輝攝）

記協指，該27宗個案是由6月10日至14日搜集，為了確保資料真實性，記協聯絡了當中每一位當事人，獲當事人具名提供資料。結果顯示，有10宗涉及警員近距離向工作中的記者發射催淚物品，當中3宗直接擊中記者頭部；3宗以警棍追打記者；1宗涉及被疑似布袋槍或橡膠子彈射擊而受傷；8宗個案指，警以盾牌及警棍推撞及驅趕記者至無法有效觀察並報導清場的地方；2宗用強光電筒照射鏡頭，令記者難以拍攝；3宗在無合理理由下搜身阻礙採訪。

個案當中，包括有商台記者在金鐘記近正義道位置，被俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊驅趕，雖然記者穿有新聞台的反光背心、戴有前後印有「PRESS」的頭盔，並多次表明其是記者，惟獲警員回應指「記你老母」。另外，在金鐘解放軍總部「You shoot the press」和「You shoot the journalists」事件亦在當中，指有警員近距離向記者發射催淚彈及用胡椒槍對準記者作勢發射，分別獲同場的外國傳媒協助喝止。

已展示記者證、穿反光背心

記協指出，當事人均有展示清楚的記者證、有寫上「PRESS」大字的反光衣及頭盔，並有清楚向警員說明其記者身份，事發時並非處於示威群眾之中，故認為有關警員當時是對一些顯然是記者的人士，使用非必要的武力和威嚇，已遠超行使維持公共秩序的合法權力，認為「實在無法以前線警員持續工作三十多小時來解釋」，政府有必要就此展開獨立調查。

除了極少部份由於受到僱主限制或安全考慮外，大部份當事人均願意將其資料均呈交監警會，記協促監警會以公平、公正的態度調查。記協指出，雖然不少涉事的警員當時均穿戴保護裝備，沒有警員編號難以識別身份，但仍然期望監警會竭盡所能，並就防暴警員之身份辦識問題提出建議，「以確保香港傳媒工作者能夠免於恐懼，令警權得到有效之監督和限制，並保障公眾的知情權」。