【選民登記】蛇齋餅糭當道　因選民人口老化、年輕選民登記率低？

《逃犯條例》修訂爭議，令不少人關注到議會代表性的問題。16日反對修例第二次遊行期間，有團體呼籲市民登記做選民，並於今年區議會換屆選舉中行使投票權，而Google上有關選民登記的搜尋次數，亦自6月12日警方以催淚彈及橡膠子彈清場後大幅上升。 《香港01》翻查選民登記冊數字，發現本港31至40歲人口選民登記選民登記率偏低，已登選民不超過該年齡層人口的半數。相反，60歲以上人士的選民登記率較其他年齡層高，當中66至70歲人士選民登記率高達72%。

根據選舉事務處去年7月公佈選民登記冊數字。2018年本港共有381萬選民，約佔本港748萬總人口的一半。

2018年本港共有381萬選民，約佔本港748萬總人口的一半。﹙香港01製圖﹚

31至40歲人口選民登記率偏低

《香港01》比較選民年齡分佈，發現本港31至40歲人口選民登記率﹙註：登記選民數 / 該年齡層人口數字﹚偏低，已登選民不超過該年齡層人口的半數。其中，31至35歲選民共有25.3萬，只佔該年齡層人口的45%；而21歲至30歲的人口，亦只有五成多是選民，遠低於較高齡人口的近七成登記率。

相反，60歲以上人士的選民登記率較其他年齡層高，當中66至70歲人士選民登記率高達72%，選民人數達30.4萬。現時在選登記冊上，18至35歲選民佔整體選民人數的23%，36至60歲佔45%，60歲以上佔32%，呈現選民結構「人口老化」的狀況。

議員這份工作，「生計」既然是來自選民手中一票，如某個群組的選票特別多，在工作上向這些選民傾斜，也是相當自然的事。例如議會要討論建設一個公園，到底是爭取多安裝長者康樂設施？還是支持多建年輕人用的健身設施？這是一個非常現實的資源／票源分配問題。

2018年50歲以上新登記選民升

每逄選舉年，新登記選民數均見明顯上升。例如2016年立法會選舉換屆，新登記選民數高達17.8萬人，而在2018年則僅有8.1萬人。值得留意的是，在非選舉年，普遍年齡層的新登記數字均有所下降，但2018年50歲以上新登記選民竟錄得上升。

但無論你是屬於哪個年齡層，如希望將自己的聲音帶進議會、影響政府的施政，最直接的方法就是登記做選民。區議會選舉將在今年11月24日舉行，選民登記將在7月2日截止，登記要快！現時要做選民登記，只要用手機，透過簡單步驟便可完成。傳送門：超簡易手機登記教學