【逃犯條例‧拆局】林鄭現身道歉未止血　七一前政府勢如履薄冰

修訂《逃犯修例》觸發現屆政府上任以來最大的管治危機。經過616大遊行後，特首林鄭月娥今日(18日)終於現身，公開向市民道歉，惟在記者連番追問為何不直接表明撤回修例時，最後她只表示會接受政治現實，即今屆立法會會期內難以重啟修例。觀乎林鄭的回應，似乎無法平息沸騰的民憤。 林鄭在記者會上表明，末來3年管治極為困難，但未來兩星期其實已「如履薄冰」。除了泛民及民陣不接受林鄭的回應，或在7月1日大遊行前再施壓外；其他組織亦籌劃的不同類型行動，不排除事態發展會進一步升溫。 林鄭班子未來兩星期恐會連番受壓，倘不小心應對而出岔子的話，今年七一可能有大批市民再上街。七一前的日子中，且看林鄭和班子成員如何為七一「拆彈」，化解這場危機。

林鄭月娥表示，相信今屆立法會的會期內，也難以重啟修例。(鄭子峰攝)

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「派糖」時機不合、只能尋求諒解

事實上，當林鄭記者會未開始前，有民間聯合群組已表明要求港府回應五大訴求，包括撤回修訂逃犯條例草案、撤銷示威者控罪、追究警隊濫用暴力以及權力、全面收回612「暴動」定義、林鄭辭職下台，並指回應「死線」訂於周四（20日）下午5時，若不回應則在翌日早上7時間號召市民進行全港「不合作」運動。

接近政府消息人士指出，港府在直至7月1日前，難免會處於「捱打」劣勢，亦預期今年七一人數「有增無減」。雖然建制派及甚至內地有聲音指，林鄭應盡快「派糖」紓解民怨，但消息人士認為，過去兩個周日大批市民上街，絕對不是因為民生訴求，「派糖」效果只會適得其反：「根本完全不對咀，政府內部亦無人支持，要派亦應該等待今次事件丟淡了後，稍後等到合適時機才做。」

當前困局下，究竟林鄭月娥的仕途如何走下去？另一位政界人士則指出，林鄭現時要應付最大挑戰，肯定是七一民憤會否升溫，未來14日只能繼續用坦率的態度，向公眾解釋及尋求支持和諒解，不可以令事態朝更壞的方向走，否則香港社會撕裂動盪情況惡化，莫說是完成餘下3年任期有難度，港府能否再有效管治香港也成疑問。

林鄭月娥表示，她需要為今次事件負上很大責任，但希望繼續為香港社會服務。(李澤彤攝)

撐警活動或令事件升溫

這名政界人士表示，相信林鄭已汲取教訓，未來更虛心聆聽，不再繼續急進行事。「不論香港故宮文化博物館、三隧分流方案，佢(林鄭)都以為做好晒，你哋接受便成，但今次係同情台灣謀殺案受害人的父母，所以的確要急住去做。經此一役，佢應該諗通晒，會做好溝通及互動工作。」

除了民陣及其他團體「進擊」外，林鄭政府面對的另一隱憂，是七一大遊行前親建制組織的撐警方活動。立法會議員何君堯亦在社交平台發帖文，呼籲各界於6月30日到金鐘添馬公園出席「撐警隊反暴力民間聲援大會」，表明要撐警隊、反暴力，支持警察及為他們打氣。

由於港府一直對是否成立獨立調查委員會無正面回應，上述活動不排除刺激更多不滿警方人士的情緒，引發更多人在七一上街。

此外，警務處長盧偉聰昨晚就「暴動」的說法作出澄清，惟警隊內部有不少人認為「一哥」處理今次事件太軟弱。警隊面對內憂外患的困境，怨氣恐會有增無減，但林鄭安撫難、不安撫也難，不妥善處理警隊內部不滿聲音，港府勢必要面對多一個「火頭」。