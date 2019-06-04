【首置上車盤】樓市升　煥然懿居折扣率不變　買家變相賺補價差價

土瓜灣馬頭圍道首個港人首置上車盤「煥然懿居」，共提供450伙，以市價六二折發售，即將於下周三（12日）開始揀樓。 「煥然懿居」是參考去年底的市場成交紀錄定價，但本港整體樓價過去幾個月已升近8%，即買家正式揀樓時，折扣率會更高。若以最便宜的單位計算，假設定價不變，折扣率變相會由六二折變成五七折。 據了解，市建局無意更改折扣率，即買家日後補地價時，金額不會調升，不少人認為，買家變相能「賺」了當中的差價，涉款或可達數十萬元。市建局非執行董事、工聯會立法會議員麥美娟指出，項目設五年禁售限期，難擔保當時樓市是升是跌，未必保證可「優惠」補價。

煥然懿居由去年底定價至今，本港的整體樓價已升了約8％。（資料圖片）

樓價已升近8%

市建局行政總監韋志成曾指，「煥然懿居」單位售價是參考12月初九龍城樓宇最新成交紀錄，最後按政府制定的折扣框架，以六二折發售，單位最終售314萬至661萬元。

不過，據反映本港樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）所示，當日市建局定價時正值樓價微跌的日子，但數月過去，樓價已再創歷史高位。按資料所示，最新的CCL（即5月20日至26日）報189.42點，再創新高，較去年底（即12月3日至9日）即市建局參考市價日子的175.59點，即至今已大增近8%。

此外，記者翻查美聯物業網站，發現九龍城區的平均呎價已由去年12月的16,907元，升至今年4月的18,258元，增幅同樣近8%。換言之，當買家現在正式揀樓時，折扣率其實更高。

市建局無意更改折扣率

以「煥然懿居」最平單位314萬為例，以六二折計算，即當時的實際市價為506.4萬元，但現時樓價已升至8%，實際市價已調升至546.9萬元。換言之，由去年底至今，單位的實際市價比之前已增加40.5萬元，假設定價不變，折扣率會由六二折變成五七折。

不過，據了解，市建局無意更改折扣率，即買家日後希望轉售單位時，補地價的金額不會調升，買家變相「賺」了當中的差價。

過去曾有改折扣率​先例

事實上，過去亦曾有調整折扣率的先例。房協發售資助房屋「綠怡雅苑」時，當時曾以市值七折為定價，但由於樓價後來持續下跌，故房協重新調整折扣率，變為市價七五折，即買家日後補價可少付百分之五價格。

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市建局非執行董事、工聯會立法會議員麥美娟。（資料圖片） 麥美娟：贊成不調整折扣率 麥美娟認同，市建局不應修改折扣率。她指出，在煥然懿居申請期間，市建局已表明項目以六二折定價，加上項目設五年禁售期，屆時難保證樓市會上升或下調，不能擔保買家補價時「有賺」。

「煥然懿居」共有493個單位，其中450個屬首置上車盤單位。單位面積介乎約261呎至507呎，以市價六二折出售，售價314.2萬至660萬元，平均呎價約1.3萬元，設五年禁售限期，料2020年年中入伙。是次項目共接獲20,878份有效申請，即超額認購45倍。