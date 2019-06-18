兩部門堵截50公噸非法出口廢鉛酸電池　環保署搜證後擬提控

香港海關與環保署在上周四（13日）進行聯合執法行動，在葵涌貨櫃碼頭檢獲約50公噸懷疑非法出口廢鉛酸電池，估計市值約50萬元。環保署經初步調查後，證實相關廢物未領有有效出口許可證，正作進一步搜證及考慮向相關人士提出檢控。

海關及環保署人員在本月13日在葵涌貨櫃碼頭檢查兩個目的地為馬來西亞的出口貨櫃，在貨櫃內發現藏有該批廢鉛酸電池。（環保署提供）

海關及環保署人員在本月13日在葵涌貨櫃碼頭檢查兩個目的地為馬來西亞的出口貨櫃，在貨櫃內發現藏有該批廢鉛酸電池。環保署已即時將相關非法進口香港的廢物退回來源地，並通報當地執法部門跟進調查。

73宗非法進出口有害廢物 成功檢控佔約兩成半

由去年七月至今，兩個部門採取的聯合行動共偵破73宗非法進出口有害廢物的案件，檢獲估計市值約950萬元的各類有害廢物，包括廢平面顯示器、廢印刷電路板、廢打印機碳粉盒和廢電池等。目前，環保署已檢控其中18宗個案，其餘個案仍在調查階段或正等候審訊。

根據《廢物處置條例》，除非事先領有有效許可證，任何人士進口或出口有害廢物即屬違法，初犯者最高可被判處罰款二十萬元及監禁六個月；其後再被定罪，可判處罰款五十萬元及監禁兩年。