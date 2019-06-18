【選民登記】選舉事務處向7.8萬選民發信查資格　不回覆恐遭DQ

區議會選舉將於11月24日舉行，未登記的人士可於7月2日或之前登記成為選民。選舉事務處今日（18日）呼籲合資格而尚未登記為選民的市民，在法定限期之前遞交登記申請，使登記資料可被納入今年9月發表的正式選民登記冊，在區議會選舉中投票。選而舉事務處並在本週繼續執行核查措施，目前已向78,000名選民發出查訊信件，受查訊的選民須於7月2日或之前回覆，以保留選民身分。

近日，網傳有更換了新智能身份證的市民，換證後發現被取消選民資格，令不少市民擔心是否被取消選民資格。選舉事務處發新聞稿澄清指，並沒有選民因換領新智能身份證而失去選民登記身分，而選舉事務處亦絕對不會單方面取消已登記選民的登記身分。惟選舉事務處表示，在本登記周期繼續執行查核措施，已向約78,000名選民發出查訊信件。

區議會選舉將於11月24日舉行。（資料圖片）

選舉事務處表示，所有查訊信件的信封上蓋有「須立刻處理 與投票權攸關」的提示，提醒選民信件的重要性。選舉事務處亦已根據選民所提供的其他通訊資料，透過電話、手機短訊、電郵或傳真等，聯絡受查訊的選民，提醒他們盡快回覆。受查訊的選民亦須於7月2日或之前回覆，以保留他們的選民身分。

至於凡持有身分證明文件、年滿十八歲及通常在香港居住的香港永久性居民，均有資格登記為選民。市民申請登記為選民時，會同時成為區議會（第二）功能界別（俗稱『超級區議會』）的選民。選民登記表格可於選舉事務處、各區民政事務處及公共屋邨辦事處索取，亦可於選民登記網站下載。

填妥的表格可郵寄到九龍九龍灣展貿徑一號九龍灣國際展貿中心十三樓選舉事務處、傳真至28911180或電郵至form@reo.gov.hk。