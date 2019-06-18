【逃犯條例】約百名市民立會外觀林鄭記招直播　斥：全部都係廢話

在6月16日反對修訂《逃犯條例》大遊行後，特首林鄭月娥今日（18日）終現身回應，在記者會上向每位香港市民真誠道歉，又言：「我個人需要為此負上好大責任」，但始終拒回應市民要求撤回修訂，以及撤回｢暴動｣定性的訴求。 記者會進行期間，有約百名留守於立法會示威區的市民收看新聞直播，期間不時報以噓聲，並高呼：｢不撤不散｣。有市民直言，林鄭月娥的回應「全部都係廢話」，只是不斷重複內容，卻不願承諾撤回修訂；亦有市民認為，負責是次修例的官員｢最好全部落晒台｣，以平息民憤。

約百名市民於立法會示威區觀看林鄭月娥的記者會直播。﹙黃偉倫攝﹚

下午4時，林鄭月娥於政府總部現身回應事件，立法會示威區有約百名市民觀看新聞直播，期間市民多次不滿其說法而報以噓聲；直播結束後，有市民高叫「撤回暴動定性」、｢林鄭下台｣等抗議口號。

徐氏夫婦認為，林鄭「全部都係廢話」，只是不停重複她想表達的內容，並無正面回答記者提問。 （胡綽琳攝） 市民徐氏夫婦感失望：「全部都係廢話」 到現場觀看直播的徐生、徐太表示，林鄭所表達的「全部都係廢話」，只是不停重複她想表達的內容，並無正面回答記者提問，只是「拋波畀人」，對此感到失望。 徐生又認為，監警會只是警方內部的人作監控，質疑難以發揮效用，形容是「無牙老虎」。徐太則表示，速龍小隊的制服沒有警員號碼，於投訴時會有所困難。 被問到林鄭月娥沒有回應「撤回」，徐生直言她「死要面，面子問題」。對於政府不肯降服，回應問題時又「遊花園」，憂日後政府會有「小動作」，重推修例，坦言難以信任政府。夫婦二人均表示，日後會再參與集會或遊行支持。

William高呼「政府垃圾」和「一定要撤回」。（胡綽琳攝） 市民批林鄭為「無腦特首」 另一市民William高呼「政府垃圾」和「一定要撤回」。他表示以林鄭月娥為首的香港政府已經民心盡失，表現為歷屆政府中最差，更形容她特首為「無腦特首」。 對於政府定性6月12日的衝突為「暴動」，William表示，並沒有見到市民使用具殺傷力武器攻擊警方，認為定性不合理。他又批評，特首不斷將定性的問題「射波」予警務處，自己卻不願承擔責任。

馬小姐認為，政府要有官員辭職才可平息民憤，直言：｢最好全部落晒台｣。﹙黃偉倫攝﹚ 母攜7歲子到場 市民馬小姐亦批評林鄭不願承諾撤回，擔心日後或會重推，屆時通過後，將影響全港經濟。她又認為，市民之後需繼續遊行表達對修例的不滿，政府要有官員辭職才可平息民憤，直言：｢最好全部落晒台｣。 馬小姐今日又特意帶同7歲兒子到場。她表示，希望透過親身參與，讓孩子明白遇到不公時，可主動發聲爭取，並了解是次修訂爭議。