【逃犯條例】回應林鄭道歉　建制尊重政府決定　泛民：不收貨

特首林鄭月娥召開記者會，就逃犯條例道歉後，民建聯主席李慧琼及泛民主派分別會見傳媒，回應林鄭的說法。 李慧琼指接受及尊重政府暫緩推動修訂條例的決定，並指會努力找尋其他方案處理陳同佳殺人案，而支持修例者亦不希望強推修例造成社會分化及流血事件。 泛民主派則表示對道歉不收貨，批評林鄭道歉沒有誠意，市民要求的5大訴求全數沒有得到回應，有個別議員更加認為重啟政改方可以從根本處理現時政府管治危機。亦有議員表示要成立獨立調查委員會，檢視監警會架構，並於立法會提出緊急質詢等方法，追究警察濫用武力的責任。

泛民主派方面，各議員表示對林鄭的道歉表示不收貨。（李澤彤攝）

李慧琼指接受及尊重政府暫緩推動修訂條例的決定，並指政府在上周三（12日）的衝突後已經暫緩修訂，實際上是中止了工作，回應市民訴求。她補充，雖然政府解說工作不足，但不支持林鄭下台，因為此舉會造成政府真空。被問到如何面對潘曉穎的家屬，李慧琼指民建聯會繼續跟進此案，亦會繼續找尋其他方案處理陳同佳殺人案。她表示，經過巨大爭議後，形勢有所變化，因此尊重政府暫緩修例的決定，相信支持修例者亦不希望社會繼續對立甚至有流血事件再次發生，盼望可以盡快平息事件。

泛民主派方面，各議員表示對林鄭的道歉表示不收貨。民主派會議召集人毛孟靜形容林鄭的回應是『5大皆無』，市民5個訴求都沒有得到回應，並指林鄭的道歉沒有誠意，亦來得太遲，斥林鄭堅持不撤回是為了保持管治威信。公民黨黨魁楊岳橋表示，林鄭既沒有鞠躬道歉，也沒有回應訴求，香港人無法感受到她的真誠。

民主黨黃碧雲表示，今次事件沒有任何一個問責官員下台，各官員更加是互相推卸責任。黃指這現象不是個別官員或法例的問題，而是整個政治架構出問題，因此要推動政治體系改革、重啟政改，令民意帶入政府。議會陣線梁耀忠亦指，只有民選特首，特首才會向市民問責。

對於市民認為警察濫用武力，議會陣線范國威指，要成立獨立調查委員會調查警方濫用武力，以追求警察開槍責任。黃碧雲則批評，監警會委員是由特首委任，並沒有任何泛民議員在內，而3名副主席都是建制派，質疑監警會沒有公信力。民主派區諾軒補充，公安條例表明只要市民身處暴動現場，就可能觸犯暴動罪，他質疑林鄭指6.12當日只有少數人干犯暴動的說法，亦批評警方向位於金鐘中信大廈內的民眾發射催淚彈等濫用武力情況，並會就此在明日的立法會大會提緊急質詢。

近日示威導致不少市民傷亡，教育界葉建源強調，有老師及學生因警察使用過份武力而受傷及被捕。他指如果林鄭真的有誠意地道歉，就應該放棄起訴被捕老師、學生，而且向他們道歉及賠償，才能夠真正做到與青年同行。公民黨譚文豪直言，金鐘太古廣場墮樓的市民是因為林鄭而犧牲，質疑她漠視人命，並促請林鄭下台。

至於後續行動方面，泛民主派表示仍需要商討，但議會陣線陳志全指若果林鄭沒有合適回應，香港人將會重上街頭。毛孟靜補充，泛民主派會在明日的會議穿黑衣及默哀一分鐘，以悼念在太古廣場墮樓的示威者。