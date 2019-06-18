【逃犯條例】行會冀社會回復平靜　總商會：香港是時候重新出發

特首林鄭月娥今日（18日）就政府處理《逃犯條例》的方式向市民真誠道歉。行政會議非官守議員發聲明，繼續鼎力協助林鄭施政，並希望社會可盡快回復平靜，放下紛爭；總商會希望風波就此告一段落，「香港是時候重新出發」。

行政會議非官守議員發聲明，繼續鼎力協助林鄭施政，並希望社會可盡快回復平靜，放下紛爭。（資料圖片）

行會非官守議員聲明稱，定當以香港的長遠和整體利益為依歸，繼續鼎力協助林鄭施政，並希望社會可盡快回復平靜，放下紛爭，讓各界和政府可重新聚焦重要的經濟和民生工作。

總商會對林鄭道歉表示尊重，總商會主席夏雅朗表示：「行政長官已正式向全港市民道歉。我們希望這次風波就此告一段落，讓香港能夠盡快回復正常。」總商會承認這次事件對本地商企以至香港在國際商界的聲譽均構成了影響，總商會總裁袁莎妮補充：「香港已向全球展現出其堅毅不屈的精神，以及我們重視自由和法治。」，又肯定林鄭在過去兩年的工作，認為她竭盡所能，全力推動經濟發展，改善民生，提升香港作為商業和金融樞紐的領導地位。夏雅朗總結：「我們大家均應汲取是次經驗，亦盼望社會大眾、商界及政府重新聚焦，投放精力，引領這座繁華都市及本港經濟重回正軌。」