大嶼山西來意苑擬改劃骨灰龕場　提供3,183個龕位

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位於大嶼山的「西來意苑」，地契並不准許作骨灰龕用途。不過，《香港01》曾揭發有中介公司涉嫌違規推銷「西來意苑」龕位。

據城規會網站所示，「西來意苑」擬將現址用途正式改劃作「政府機構或社區（第二組）」，以提供3,183個靈灰龕位，以及31.1平方米的員工宿舍。

據城規會文件所示，「西來意苑」早於1946年創建。（資料圖片）

《私營骨灰安置所條例》於2017年生效，私營骨灰龕必須領有牌照才可出售或新出租龕位。按城規會文件表示，「西來意苑」必須在3年寬限期內符合城規、地政等要求。

「西來意苑」近日向城規會正式提交申請，擬將現址約307平方米地盤，由「政府機構或社區（第一組）」用途，改劃為「政府機構或社區（第二組）」，提供3,183個靈灰龕位，以及31.1平方米的員工宿舍。

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正申請龕場牌照

「西來意苑」的管理公司為來耀有限公司。城規會文件指出，「西來意苑」於1946年由本覺法師及他的弟子創建，自他們離世後，其骨灰自1980年代開始放於苑內，「西來意苑」後來一直用作宗教及附屬靈灰安置所用途。

據私營骨灰安置所發牌委員會網站所示，「西來意苑」已正申請牌照及暫免法律責任書，但由於申請人尚欠提交部分文件，故申請仍在處理。

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