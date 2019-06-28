【海外醫生】大馬讀醫港生盼醫委會修例　准返港實習以獲註冊要求

已在港任護士6年的楊震宇，從小已立志讀醫，但奈何公開考試成績未達入讀香港醫學院要求。但他沒有放棄，經深思熟慮後，和威爾斯親王醫院同任護士的陳雪怡到馬來西亞，入讀愛爾蘭院校在當地開辦的國際認可醫科課程。各人花了約200萬積蓄修讀，畢業在即，卻發現要在當地找到臨床實習空缺困難重重，恐未能取得註冊資格。 本港公立醫院醫生人手不足，醫院管理局上年度醫生流失率更創近十年新高，本港醫科畢業生不足以填補，一直需向「外援」海外醫招手，這包括在外地醫學院畢業的港生。楊震宇及陳雪怡希望香港醫務委員會，可修例准許他們這類港生可回港實習，以便取得畢業資格，再應考本港醫生執業試，回港服務港人。

楊震宇及陳雪怡各花了約200萬元，在馬來西亞修讀醫科。（受訪者提供圖片）

需完成課程及實習 才合符申請海外醫生資格

楊震宇及陳雪怡正修讀愛爾蘭皇家外科醫學院和都柏林大學在馬來西亞分校修讀醫科，即將修讀最後一年課程，各花了約200萬元積蓄修讀。他們一直在香港熱心做義工，立志做一個「貼地」的醫生。但海外醫生若想在香港註冊，需要在修讀醫科課程的地方，完成不少於5年的全職醫科課程，包括實習。

楊震宇指「當地太多實習生，他們難以在當地醫院實習」，根據過去畢業生所言，澳洲、英國、愛爾蘭等地亦難以找到實習機會。他解釋說，當地醫院實習多以當地人優先，只有10%至20%的外地生，可在有關地區獲得實習機會。若未能回港獲得實習機會，他或會選擇到澳洲，但他指，不少前輩到外地實習後或會在當地執業，不會回流香港。

楊震宇（圖左）曾在公立醫院任6年護士，但從小已立志當醫生。（受訪者提供）

陳雪怡在香港亦曾任4年護士，她表示，到外地讀書前不知道很難在當地獲得實習機會。被問到會否考慮在外地工作，她直言難以放下家人，心始終在香港，「屋企始終係香港！」

楊震宇認為若香港增加實習醫生，可以令他們更多機會分擔文書工作，從而亦更多機會接觸前線工作。他們二人均指，一直有在香港做義工，希望在公立醫院前線幫助港人，楊震宇及陳雪怡分別希望在急症科及內科服務。

陳雪怡（圖右）坦言，希望在香港任醫生，因為她一直有做義工經驗，希望在公立醫院前線幫助港人。（受訪者提供）

病人組織倡醫學院提供實習機會

香港社區組織協會幹事彭鴻昌提到，他們希望醫委會可放寬海外醫生在本港考執業試及實習，但這修改需要觸及法例；而除修改法例外，如兩間醫學院願意為一些達致香港醫學水平的海外醫科畢業生提供實習位，也可有助解決問題，亦毋須修改法例。他又指，以上的建議只針對香港永久居民，預計若放寬可吸引約20個海外醫生。

前線醫生聯盟主席馬仲儀稱，不少海外國家設私立學校，或令當地實習學生多於實習限額。（資料圖片）

前線醫生聯盟主席馬仲儀提到，現時在本港執業的海外醫學生需在當地完成醫科資格，取得當地醫生牌照，再在本港考執業試，而醫委會亦會根據其醫生牌照決定是否讓申請人來港工作。馬仲儀又稱，據他所知在外地因有私立學校，所以實習名額不足，而醫院多會選在公立學校畢業的醫科生實習，所以當地就讀私立學校的海外生要排隊等待。

中大校友憂變相為深圳分校醫科生打開實習之門

香港中文大學正在深圳分校籌建醫學院，並會招收醫生科，但校方表明不會安排學生到香港進行臨床學習，也不會獲安排來港實習和註冊。

但有不願具名的醫生表示，若准許海外醫科生（港人或非港人）可來港實習，變相令中大（深圳）醫學院畢業生可來港考執業試及實習。中大醫學院的醫科生及舊生早前便發起網上聯署，要求暫緩審批程序，擔心深圳分校學生可在香港醫院實習，等同可直接註冊。