【海外醫生】醫委會研改善執業試安排　臨床試重考只限不合格科目

醫務委員會上月（5月）通過豁免海外專科醫生評核期的方案後，有消息指，醫委會下一步會研究改善執業資格試的部分安排。現時海外醫生在考臨床考試時，如四科當中有兩科或以上不及格，需要重考所有科目，醫委會正研究未來只需重考不及格的科目，冀把海外醫生與本地醫生的考試模式更為統一，以符合公平原則。 另外，豁免海外專科醫生評核期的執行日期仍未落實，據了解有望在一、兩個月內實行。

有消息指，醫委會下一步會研究改善執業資格試的部分安排。 （資料圖片）

據悉，醫委會執照組在今年初開始研究改善執業資格試的安排，當中包括考試不及格時的重考方式。執業資格試分為三部分，海外醫生需先通過第一部分的專業知識考試和第二部分的醫學英語技能水平測驗，才可應考第三部分的臨床考試。考生在臨床考試需應考4個科目，分別是內科、外科、婦產科及兒科，考生可選擇以英語、廣東話或普通話作答。

在現行制度下，在臨床考試中，如考生有一科不及格，下次考試時只需重考不及格的科目；但如有兩科或以上不及格，就需重考全部四科。消息人士透露，執照組正研究未來考生無論有多少科不及格，都只需重考不及格的科目。而考生可以重考的次數初步不變，會維持在上限5次。

現時海外醫生在考臨床考試時，如四科中有兩科或以上不及格，需要重考所有科目。 （資料圖片／余俊亮攝）

消息人士稱，執照組有此念頭，是因為希望將海外醫生和本地醫生所面對的考試盡量一致，包括考試內容、合格形式等方面，以符合公平原則。據悉，執照組在下周三（12日）的會議上會投票決定是否通過此項建議，如獲過半數支持，就會把建議交予醫委會大會討論，消息人士認為，執照組通過建議的機會亦大。

另外，豁免海外專科醫生評核期的方案在5月8日獲通過，但執行日期仍未定。消息人士表示，早前醫委會轄下小組已開會商討很大部分的細節，相信很快就可把修訂及建議交到大會，一、兩個月內應可以真正落實。

佘達明稱，改為只需重考不及格科目亦十分合理。（資料圖片／歐嘉樂攝）

醫委會委員佘達明稱，現時若考生在臨床考試不及格科目多於兩科就需全部重考，是因為參考了英國的制度，他認為改為只需重考不及格科目亦十分合理，可簡化制度，亦可下降相關門檻，相信現時英國醫生的執照試及格率可由五、六成提升到七、八成，而內地醫生的及格率亦可由一、兩成提高至三、四成。