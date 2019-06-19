QS世界大學最新排名　本港5大學打入百大　港大無升跌科大升5位

大學排名機構Quacquarelli Symonds（QS）今日（19日）公布2019年世界大學排名。三甲席位均由美國的大學佔據，麻省理工學院蟬聯全球榜首，史丹福大學及哈佛大學位居第二及第三名。 今屆共有7間香港院校上榜，其中5家打入百大，包括港大、科大、中大、城大，及今次打入百大的理大。當中香港大學的排名沒有升跌，全球排第25名，惟在亞洲地區的表現仍遜於新加坡、中國內地及日本的大學。香港科技大學則躍升5位，全球排第32名；香港中文大學則排第46名。

QS世界大學排名主要根據六大指標編製，包括：學術聲譽、僱主聲譽、論文引用數量（Citations per Faculty）、教師/學生比例、國際教師比率及國際學生比率。

本港共有5所大學躋身全球前100名，香港大學是唯一排名沒有升跌的院校，全球排第25名，其他上榜本港大學排名均有進步，科大及中大排名均有上升，分別排第32名及第46名（詳見下表）。

本港大學表現如下：

+ 3 + 2

QS研究部：香港取得的進展令人印象深刻

調查機構表示，香港及海外學者均對香港的大學表達積極看法，香港6所大學在QS學術聲譽指標方面有所進步。然而，本年上榜的7間大學中，有6間大學的國際學生比率指標有所下降。

QS研究部主任Ben Sowter表示：「對於香港的大學來說，這不是破紀錄的一年，只有香港理工大學達到了歷史最高水平。然而，香港取得的進展依然令人印象深刻。」

科大回應指，一向視排名為參考，以助大學了解自身的表現，並掌握需要完善的地方。科大將一如既往不斷求進，以提供優質教育及創新科研為己任。

籲本港大學必須保持國際化 就業能力降響警號

Ben Sowter續指，香港其中一項優勢，是對有才華的海外教師和學生非常開放，隨着其他國家積極尋求國際化，香港必須確保相關優勢。此外，香港三所大學在就業能力指標的排名下降，Ben Sowter認為對香港來說是響起警號。

在亞洲地區，新加坡南洋理工大學及新加坡國立大學並列亞洲之首，全球排第11名。中國內地方面，清華大學及北京大學分別排第16名及第22名（詳見下表）。