亞洲大學排名清華首次登冠　學者：每年預算數百億多過八大總和

《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）公布2019年亞洲大學排名，內地清華大學首次排名第一位，成為亞洲大學之冠，是首次中國大學登上榜首之位，取代新加坡國立大學原本位置。 至於本港的大學，有五間躋身首20位。科技大學連跳兩級，升上第三位，壓過保持第四位的香港大學。 有學者指，清華大學能登上榜首，主要原因是內地政府十多年來大力投資教學及研究，例如清華今年預算撥款達數百億元，「香港八大加埋都冇咁多錢。」清華同時推動大學教授與外地頂尖學者合作研究，合作撰寫論文，推高論文產量及被引用次數以「互相借力」。

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（由較後排名開始倒數）

+ 14 + 13 + 12

本港五大學列入首20名

《泰晤士高等教育》亞洲大學排名，涵蓋27個國家和地區超過400多所大學，比去年的350所大學多。新加坡國立大學自2016年以來一直佔據亞洲大學榜首，直至今次被清華大學超越，屈居第二。

香港科技大學比去年升兩位排第三，屬香港排名最高的大學，超越亞洲第四的港大，主要原因是科大行業收入及國際展望得分提升，得以超過港大；中文大學維持第七位。浸會大學雖然整體得分提高，排名卻下降跌至第70位，反映大學間競爭加劇。至於城市大學及理工大學分別排名15及20，分別較2018年跌一位。

香港科技大學亞洲排名第三，僅次於清華大學及新加坡國立大學。（資料圖片）

日本103所大學列入排名榜 成亞洲區最多大學上榜地

泰晤士高等教育的首席知識官Phil Baty表示，中國多年來對教育行業的大量持續投資，但今年排名顯示，中國不是唯一能取得真正高等教育進步的亞洲國家，日本、韓國的一流大學有顯著進步，馬來西亞多間大學排名均在飆升，而印度和印度尼西亞亦有優秀大學。

其中日本有103所大學入榜，高於去年的89所，屬亞洲地區中最多大學被納入排名的地方，並在今年新加入排名的前20名大學中，日本大學和印度大學各佔了5所，比其他國家擁有更多的大學入榜。然而，日本頂尖大學與其他大學之間的差距似乎正在擴大，大多數排名較低的日本大學呈現下滑趨勢。東京大學仍然是日本排名最高的大學，位於亞洲第八位，而京都大學仍維持第11位。

中國內地仍是排名第二的最具代表性的國家及地區，共有72所大學列入排名，較去年63所為多。北京大學則因研究收入及行業收入減少，排名下跌兩級至第五位。

本港不少學生會到台灣升讀大學，台灣2019年有32所大學晉身排名榜，較去年增了1所。其中國立台灣大學升一位到第25位、中國醫藥大學上升12位到第60；但國立清華大學則下降23位至第59。

學者：清華一年撥款達數百億 內地眾院校之冠

嶺南大學副校長莫家豪對清華大學排名首位不感驚訝。他指，排名指標主要看大學的研究及論文被引用次數等，清華作為國家重點發展大學，過去十多年獲政府大力投放資源，在這兩方面發展均有所提升「現時開始見效」。莫舉例，清華今年預算撥款料達數百億元，是國內眾多院校之冠，「香港八大加埋都冇咁多錢。」

他指，清華多年獲國家大力「泵水」，例如開設國家實驗室、科研項目的資金申請一般都獲批。相比英國等地近年縮減大學研究開支，令不少海外學者均有意到清華發展，「佢哋唔一定要全職做，可以只係一齊做研究，然後一齊共享成果。」他續指，清華亦會推薦不少大學副教授到海外交流，拓闊海外人脈，而教職員與外地知名教授合作撰寫論文，可「互相借力」推高論文數量及論文在國際間被引用次數。

對於本港大學一直未能登冠，莫認為，本地大學在國際排名已相當不錯，學術水平亦達到國際標準，只是兩地對大學的投資金額差距甚遠，令本地大學難有相當研究產量；他稱，若希望本地大學更上一層樓，政府需再增大學撥款。

資料顯示，清華大學2019年預算，達到人民幣297億元（折合港幣339億元），比本港大學教育資助委員本年度撥給八間資助大學（上述六間外，另加嶺南大學和教育大學）總額225億元，多出五成。

科大：肯定知識專移工作 吸引世人界人才

科大回應表示，對大學排名結果感到欣喜，肯定多年來的知識轉移工作。科大指，作為一所成立僅28年的年輕大學，一直爭取業界支持，務求通過卓越的科研和知識轉移，對社會產生重大影響，認為相關努力吸世界各地的人才，使科大成為香港最國際化的大學，並為創新和科技發展提供一個充滿活力和多元化的學習環境。港大指，確信透過實踐港大勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更提升港大在國際間的聲譽。

浸大、中大及理大指，排行榜各有不同的評分準則，因此產生不同的排名結果，會繼續追求教研卓越，為學生提供優質教育。城大指，大學推動科硏創新，培育人才，貢獻社會，實力獲得國際肯定。

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