清潔工向夜歸女摸胸掀裙　張開雙手大叫：嚟啦　認非禮等罪囚5月

清潔工2個月前疑在東涌街頭連續3晚凌晨尾隨妙齡女子，不但掀裙及摸胸，又張開雙手索抱，笑言「嚟啦」。他最終被警方當場截獲，早前承認兩項非禮及一項遊蕩致他人擔心罪。裁判官今（19日）判囚5個月，並建議懲教署提供心理輔導或療程。

被告曹永裕在西九龍法院承認2項非禮及1項遊蕩罪，被判入獄5個月。（資料圖片）

被告曹永裕，45歲，承認於4月20至22日分別非禮女事主X及Y，及於公眾地方遊蕩致令女事主Z擔心。

專家建議應接受心理輔導

辯方謂，感化官報告形容案情嚴重，極不建議判以感化令，須判以阻嚇刑罰；而心理報告則指，心理輔導應是最有效幫助被告康復更生的方法。裁判官認為兩份報告並無矛盾。

裁判官判刑時稱，事主擺脫時，被告仍掀裙及伸手入上衣，作進一步侵犯。被告除了因認罪而按例獲減刑，亦因智力及精神健康狀況獲減免2個月刑期。部分刑期同期執行，被告須入獄5個月。

被告突握女事主手說一齊行

案情指，被告尾隨X並握着她的手，稱「一齊行，行快啲」，又掀起她的裙，後遭X以長傘擊退。被告翌晚再尾隨Y，待她轉身時張手索抱，笑指「嚟啦，嚟啦」，其後趁Y掙扎倒地時摸胸。警方因此加緊巡邏，留意到被告跟著菲律賓女事主Z，並於被告欲向Z伸手之際，上前拘捕。

案件編號：WKCC1702/2019