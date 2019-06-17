【道士非禮案】以取「玄珠」為名非禮病婦母女　中年漢被囚4年半

自稱是具法力「道士」的中年漢，聲稱為一名婦人驅鬼時乘機摸胸及搓乳頭非禮，並性侵婦人的女兒，早前被裁定非禮罪成，求情時仍堅稱相信能力可以幫助他人，「道士」今（17日）在區域法院被判到，法官謂被告全無悔意，又引述心理報告中透露被告自21歲開始嫖妓，享受與不同女性性交，亦有反社會人格障礙，妄顧及侵害他人權益，將事件的責任推卸在X與其友人身上，沒同理心及對自身問題的覺悟，又指出獄後會繼續施法，重犯機會高，故判他入獄4年半。

被告袁銘權被控非禮一對母女，在區域法院受審。（資料圖片）

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被告袁銘權，55歲，早前被裁定6項非禮及1項襲擊致造成身體傷害罪成，指他於2016年8月28日至2017年3月30日期間，在長沙灣一單位多次非禮女子X及非禮X的15歲女兒Y。

被告一再強調要有性興奮

法官判刑時指，被告利用X對他作為法師，可以特殊能力替她治病的信任，及她對鬼神靈異事物的迷信，將X的問題歸咎於靈體騷擾及「玄珠」之說，以治病及驅邪為藉口非禮她，直斥被告為一己私慾，一而再地提出X在過程中要有性興奮，而為加強自己的說服力，更裝作將「玄珠」拋出窗外送上天庭，再為確保可繼續觸摸X，假稱「玄珠」會繁殖，要不繼取出，致X要強忍自己的私處被陌生人撫弄。

被告連事主女兒亦不放過

法官再指，被告是否擁特殊能力與判刑無關，而是被告藉詞醫病，肆無忌憚及接二連三地觸摸X私處，大膽程度令人咋舌。法官又稱被告明知Y只得15歲，亦是X女兒，但在侵犯X後仍不放過Y，又以檢查屍毒為由圖蒙混過關，顯示被告有相當程度的應變能力及奸狡。

兩事主仍活在陰霾中

再者，被告的行為對兩名事主造成心理創傷，事件不但加劇了X自身的創傷，亦令她感到無助，又對女兒感到內疚，性生活亦受影響；而Y至今仍受中至高度的心理創傷及情緒困擾，法官直指事隔兩年多，二人仍活在陰霾中。

官指被告說法荒謬

法官早前裁決時已批評被告的「玄珠」、「屍毒」等說法荒謬荒誕，根本是自說自話、無從稽考，更質疑被告聲稱能用手指探事主陰道取珠之説，若是被人肉眼不能見的邪靈姦污，何解可用肉手取出，直指他趁X病發疲累時非禮她。

求情稱非招搖撞騙

辯方求情時則強調，被告真誠相信其能力可幫助他人，手法雖不為法庭認同，但有別於傳媒報道的「招搖撞騙神棍式」做法。他又說，X為治癒先天問題，在案發前及作供時也有尋求另類療法，他容被告所為未至於最噁心的程度，控罪也不至令人髮指。

案件編號：DCCC176/2018