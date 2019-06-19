【逃犯條例】救護員612執勤僅得防毒面罩　工會：裝備可以更好

上周三（6月12日）因《逃犯條例》修訂引發大規模示威活動，警方向示威者投擲共150枚催淚彈、數發橡膠子彈、20發布袋彈。事件中有79名示威者及22名警員受傷，需要出動多輛救護車接送傷者到醫院，即當日有大批救護員亦曾置身於淪為「戰場」的金鐘，惟他們的裝備只有防毒面罩，沒有保護墊、保護衣物等。消防處救護員會主席李偉孝直言，救護員的防暴裝備「可以做得更好」。

警方有大量防暴裝備，惟救護員在執勤其間只有防毒面罩。（資料圖片） 消防處救護員會主席李偉孝指，事發當日除了安裝在救護車上的防暴網，署方亦為救護員準備了防毒面罩，不過他認為救護員的裝備可以更齊全。李偉孝以澳洲為例，部分省份有「武裝救護」，除了防毒面罩，他們又備有保護墊、保護衣物等。亦有其他國家的救護員會與警方一同進行防暴訓練，現時他們正研究不同方案，盼救護員能在一個有足夠保護裝備的環境下工作。

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疑有警員將傷者拉下救護車 李偉孝：如屬實不恰當

《100毛》老闆之一林日曦，今早在自己facebook發帖，轉載一篇上周三在現場當值的救護員文章，該救護員直指當日有警員強行將傷痕纍纍及呼吸困難的年輕傷者強行拉下救護車。李偉孝回應指，無法確實事件真偽，不過若事件屬實，此舉非常不恰當。「警方如果要拘捕傷者，可以跟車到醫院，但阻礙救援就唔恰當。」