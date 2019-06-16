羅致光指勞工市場緊張　須考慮個別行業輸入外勞

勞工及福利局長羅致光今日（16日）發表網誌，提到香港勞工巿場緊張，不少行業招聘都面對困難，雖然勞資雙方都認為要加強釋放本港的勞動力，特別是婦女的勞動力。但他指，改善勞工待遇、增加幼兒服務以釋放婦女勞動力、協助年長人士就業或再就業，不能一蹴即至，故政府有需要積極考慮是否可以容許或擴大個別行業輸入勞工。

羅致光指，香港失業率已超過一年維持在2.8%的偏低數字，是逾20年來最低。由於勞工巿場緊張，不少行業招聘都面對困難，並指勞資雙方都認同要加強釋放本港的勞動力，特別是婦女的勞動力。

他說，要釋放婦女勞動力，最重要的措施是加強幼兒服務。羅𦤶光承認現時幼兒服務不足，特別是0至2歲，或是3至6歲的課餘託管況更為明顯，但要增加幼兒服務，不可以一蹴即至，要採取長、中、短期的策略。

他強調即使不是為了釋放婦女勞動力，也應持續改善託兒服務，才能容讓婦女在發展個人事業有平等機會，讓家庭照顧者可以在發展個人事業或處理家務之間有「真正的選擇」。除了增加服務量外，當局亦需透過改善託兒服務的質素，以加強幼兒的照顧與發展。

羅致光亦稱，自己上任局長初期，已表明「香港的勞工政策應向基層勞工傾斜」，他理解勞工團體反對輸入勞工，不但是要保障本地勞工的就業機會，亦擔心輸入勞工會減少本地勞工改善待遇的機會。但另一方面，商界由於招聘困難，不少行業的「小微企」在營運上不能持續大幅度加薪，面對營運困難，這亦是不爭的事實。

羅致光（左）曾表示，「減貧」是政府扶貧工作的重點之一。（資料圖片／歐嘉樂攝）

因此，羅致光指解決勞工短缺問題，需要多管齊下，包括改善勞工待遇、增加幼兒服務以釋放婦女勞動力，以及透過加強勞工處、僱員再培訓局、社會福利署及非政府機構的工作和協作，協助年長人士就業或再就業，這些工作都不能一蹴即至。

面對現時勞工巿場的人力已十分緊張、可見將來勞動人口會下降，以及不斷增加的勞工需求，羅致光重申政府有需要積極考慮是否可以容許或擴大個別行業輸入勞工。他強調會考慮多項因素，如這些行業是否可以透過應用科技減低人手要求；如何解決輸入勞工帶來的額外住屋需求；本地勞工待遇如何獲得保證；如何防止輸入勞工受到剝削等，並非「說輸入勞工便輸入」。