【逃犯條例】片段直擊七警動武拘送水男　民權觀察：非法使用武力

在本月9日大批市民上街遊行後，立法會仍決定在接着的星期三（12日）「硬審」《逃犯條例》修訂，結果引發包圍立法會示威行動，演變成大規模警民衝突，事後警方被質疑使用過分武力。港大校園電視拍攝到當日一名戴頭盔及口罩、拉車仔運送樽裝水等物資的男子，於警方清場期間，在中環大會堂對出空地，遭至少七名防暴警及「速龍小隊」追捕，期間被警員用警棍揮打及施放胡椒噴霧，最終被三名警員壓在地上，過程長約一分鐘。 《香港01》記者當時在場，得知該男子被警方以非法集會及襲警被捕。有民權觀察成員認為，警方已屬非法用武，「圍毆」情況超逾最低程度武力，已涉刑事，儼如2014年傘運曾健超七警案「翻版」，促警方主動撤查及問責。 《香港01》已向警方作出查詢，正待回覆。

一名戴著頭盔及口罩的男子，當時拉着手推車仔及環保袋前進，至少7名警察旋即趨前推撞拉扯，及揮動警棍將他制服在地上。（港大校園電視截圖）

6月12日下午，金鐘一帶爆發警民衝突，警方清場期間，施放超過150枚催淚彈，約20發布袋彈、及數發橡膠子彈，造成約80名示威者及20名警員受傷。截至昨日，警方表示共有32人被捕，其中5人涉干犯暴動罪，其中涉嫌遊蕩罪的7男1女，已獲無條件釋放。

至少三受胡椒噴霧 高呼「唔好搶我嘢啦」



港大校園電視當日拍攝到一批示威者退守至中環大會堂一帶情況，片段可見，一名戴著頭盔及口罩的男子，當時拉着車仔及環保袋前進，但至少7名警察趨前推撞拉扯，及揮動警棍擊向男子長達半分鐘，當中包括手持長盾的「速龍小隊」。警方至少三度向該男子施放胡椒噴霧，混亂中，車仔上盛載的樽裝水及生理鹽水散落地上，其背包亦見飛脫。在幾近壓倒性警力下，該男子呈「捱打」狀態，他左手緊握手機，全程未見反抗。

男子及後被推倒在地後，三名警察用手或腳將他壓在地上，在其無還擊力情況下，有警員仍使用左手從後箍頸。男子期間不斷呼叫「唔好搶我嘢啦」。

現場警員回應記者：男子涉非法集會及襲警

《香港01》記者當日亦於現場直擊男子被捕情況，該男子事後手肘擦傷流血，眼部亦因已中胡椒噴霧，一度未能睜開。他被制服後，雙手被警方以索膠束帶綑綁，坐於附近石椅，警員隨後以清水為他洗眼，然後將他押上警車。

記者上前追訪，警員則指男子涉非法集會及襲警被捕，或會先送往醫院，「佢唔舒服，你見佢好辛苦」，但記者多度追問下，負責押解的警員仍拒絕透露所涉襲警行為。

▼6.12金鐘衝突．下午▼

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記者現場所見，男子被警員制服後，雙手被索膠束帶綑綁逮捕。(《香港01》記者攝）

大批示威者當天退守至中環大會堂一帶。相中情況為口罩男被制服前，警民對峙情況。（《香港01》記者攝）

港大校園電視記者：男子頭盔被打甩

負責拍攝的港大校園電視記者接受查詢時指，當日主要於添華道近特首辦防線進行採訪，警察施放催淚彈驅散後，他隨人群退守至中環大會堂對出空地。眼見局勢放緩，他遂走進大會堂即時傳送影片，大約4時半再步出戶外時，未幾已見多名防暴警察聯同速龍小隊，將該男子圍堵，有警員出拳，「好激烈，佢(男子)本身戴住頭盔，但之後都被人打到頭盔都無埋」。他指警方在無警告下，多次近距離施放胡椒噴霧，「混亂中佢哋(警員)都有遭殃，不過有晒裝備，所以無事。」

民間質疑警方所用武力是否恰當，警務處處長盧偉聰日前解釋，警方在生命受威脅情況下，迫不得已使用武力驅散人群和控制場面。他強調警方用武時，嚴格依從警隊使用武力的相關指引，「昨日(6月12日)的情況下，我的同事使用武力是適當的。」（資料圖片）

民權觀察成員王浩賢（中）認為，事件涉非法用武。（資料圖片）

民權觀察：似曾健超七警案

民權觀察成員王浩賢認為，涉事警員已明顯構成非法使用武力。他指依片段所見，該男子未有作掙扎或襲擊行為，惟多名警員仍圍着他施予武力，「見唔到有合理理據，點解要咁樣做」。

他認為事件可與2014年佔領運動期間曾健超七警案作類比，因兩者同樣涉及警員非法毆打，倘按最低武力原則定論，今次相關警員已超出武力需要，亦無合法權限作上述攻擊，或需付上刑事後果，「即使有原因拘捕，都見唔到用武嘅目的。」他促警方主動徹查事件及進行問責，「唔好等人投訴先至行動。」

有前線警員觀看片段後，亦認為涉事警員使用過多武力，但缺乏前因後果情況下，未敢武斷究竟誰對誰錯，「但片段入面武力係有錯，要承擔責任。」

曾健超七警案於2014年10月雨傘運動期間發生。（資料圖片）

7名警務人員在2014年佔領行動爆發時執勤期間，於金鐘涉襲擊前公民黨成員曾健超，被裁定襲擊罪成各判囚兩年，其後7人不服定罪及判刑提出上訴。 曾健超七警案

《警察通例》第29章列載警隊內部武力指引，不過一直未有公開，綜合各方資料歸納，警察使用武力時必須自律克制 ，及有「絕對需要」，並在別無他法下執行合法任務時方可使用，期間需遵從低程度武力原則，在達成目的後立即停止武力。一般而言，若遇頑強對抗，警方始會動用強硬武力，包括胡椒噴劑等，進行制服。