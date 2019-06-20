【逃犯條例】岑子杰：民陣有招牌、有難處　今、明只任參與者角色

反逃犯條例的爭議未止，有網民發起集會，為政府撤回修例定下今日（20日）下午5時的死線，若當局未回應訴求，將於明日（21日）包圍政府總部。 民間人權陣線發言人岑子杰今早(20日)接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時稱，見到學界亦有發起和平行動，民陣願意參與自發行動。他又指，民陣有自己招牌，有一定難處，現時公民社會比民陣更強。 他亦透露，今日會就6月12日民陣在已獲不反對通知書後，仍被警方以催淚彈發放至其集會現場一事，向警方作出投訴。

現時公民社會比民陣強

岑子杰被問及今明兩日民間自發行動中的角色，他表示，見到大專學界發起的行動屬和平，民陣的角色會是參與者，亦是公民社會的一部份，而民陣有自己招牌，大家亦見到其有難處、有限制，此時公民社會比民陣更強。

岑坦言民，陣的行動未必如網民般厲害，亦見到年青網民想做多一步，他稱明白社會中支持民主的人，「有人衝得前啲，有啲就無咁前。」

6月12日，民陣在中信大廈門外集會。（資料圖片／李澤彤攝）

今日向警方投訴 促設獨立調查委員會

就6月12日警方武力清場，岑子杰重申當日民陣在中信大廈外的集會已獲警方發出不反對通知書，但警方竟向台上施放催淚彈，故今日會就事件向警方投訴。他續指，當局將現場定性為暴動，但暴動的前設是非法集結，重申集會合法。

他又指，現時警方的投訴機制無效，或令市民及示威者擔心一旦投訴會變成投案，促請政府成立獨立調查委員會檢視整件事，以免重覆發生，亦令警權得到合理制約。

質疑林鄭無給200萬人下台階

現時至少有5名人士涉暴動罪被捕，岑子杰促當局撤銷集會的暴動定性，以及撤銷所有控罪。他認為市民是因政府不聽民意才上街，但承認自己做錯的政府班子無一需要問責下台，「既然你錯在先，點解示威嘅市民承擔罪責？」

對於葉國謙日前坦言政府拒用撤回字眼，是顧及建制及支持修例者想法，形容是一種妥協；岑子杰回應指，特首林鄭月娥若仍視自己為人民公僕，市民才是「話事人」，「林鄭有冇畀200萬市民下台階？」

他認為，林鄭應思考如何與憤怒的年青人重新連結。