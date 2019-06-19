【逃犯條例】被困中信示威者圍爐晚會　義工：中學生邊哭邊跑

連日來，網上流傳不少警方於6月12日向中信大廈外和平示威區施放催淚彈的片段，今晚立法會示威區（煲底）有人發起「中信倖存者圍爐晚會」，並邀請社工到場，希望為當日被困中信大廈的市民紓緩心情。

有市民發起「中信倖存者圍爐晚會」，希望為當日被困中信大廈的市民紓緩心情。（黃廸雯攝）

義工：似屍殺列車

韋小姐為當日民陣義工，亦是龍匯道中信「倖存者」之一。她指，每次大型集會民陣均會與警方長時間溝通，但6月12日中信現場，警方完全沒有舉牌，「直至催淚彈在人群冒煙才知道警方施放催淚彈」。按她了解，當日是首次警方違反不反對通知書，攻擊和平示威區。

綜合網上片段、新聞片段及目撃者所言，當日中信外和平示威區無人衝擊，一直直播新聞。韋小姐表示，她其後於煲底看到有催淚煙，大台改為臨時急救站為傷者急救，但之後大台的周圍亦有催淚彈。後來，她從中信大廈逃出天橋，但「眼前有速龍（小隊），後面有速龍，好似屍殺列車咁」。

韋小姐形容，當日親眼目睹不少中學生一邊哭一邊跑上中信電梯。（黃廸雯攝）

目睹中學生邊哭邊跑

韋小姐指，最後悔是沒有拍下影片紀錄，她形容當日親眼目睹不少中學生一邊哭一邊跑上中信電梯。她覆述在場社工指，「有中三學生在場，中六已經係大姐姐啦」。今天，她出席「中信倖存者圍爐晚會」，發現在場有人是獨行俠姿態出席示威，她才發現有人連日來亦不敢向身邊人透露經歷，甚至有人一直以為自己孤身一人，直至今晚才釋懷發現有人有同樣經歷。

社工：若需援助將轉介助跟進

社工白艾榮長期從事青少年外展服務，他指今晚約有20個社工朋友義務到場支援中信「倖存者」。他指，自己當日雖不在中信現場，但不少社工同工在中信外罷工，因此有其經歷。「非組織咁搞，朋友搭朋友，純粹大家聚吓」，白先生指，是次環境所限無法深入傾談，若有朋友需要更多援助，將會轉介相關支援助跟進。

到場協助的義工林先生指，近日身邊不少朋友因612事件影響情緒及生活。「佢哋同見到人多會覺得好恐懼」，林先生指612當日以中信現況最為離譜，有朋友自612後面對密集人群已感不適，因此希望出來支援當日的中信倖存者。