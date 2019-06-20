【逃犯條例】胡志偉：民主黨維護一國兩制　憤怒因修例完全摧毀

「我要見指揮官！」民主黨主席胡志偉在催淚彈煙霧中仍向警方防線前進一幕，令不少人留下深刻印象。胡志偉今日（20日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中接受訪問時，重提當天的感覺。他稱，當時非常憤怒，除了見指揮官望爭取更多時間，讓人群有路可退外，已別無其他選項。 民主黨曾被質疑過於「和理非非」、立場不夠強硬，胡志偉強調，「工作目標係維護一國兩制嘅大中華膠」，這亦是民主黨核心價值，若此價值被衝擊，「我哋一定同你搏到盡」。

冀讓群眾有退路散去

胡志偉稱，當日毫無裝備下仍向警方防線走，源於他當下認為最佳方法是與在場的指揮官商討，讓群眾有退路可和平散去，他亦有表明自己是立法會議員的身份。他憶述警方與群眾相距約100呎，他自己走了50呎左右，警方便向其先後發出兩發催淚彈，而他最終亦無法得知誰是現場的指揮官。

他強調，當時自己是空手而去，身旁只有一班身穿反光衣的記者，警員根本沒有發催淚彈的需要，事件反映警方在群眾管理及使用武力上不合比例，又認為警方制度屬「科層架構」，指令明顯來自上方，前線警員亦無辦法，他會就事件向警方投訴。

指修例衝擊民主黨核心價值

近年民主黨被質疑過於「和理非非」，即和平、理性、非暴力、非粗口，態度不夠強硬。被問到為何過往有其他爭議，反應都不如今次修例般大，胡志偉回應稱，自己是「工作目標係維護一國兩制嘅大中華膠」，亦是民主黨的核心價值，修例等同宣告香港不再是一國兩制，形容是壓斷一國兩制的最後一根稻草，「我哋一定會搏到盡」。

胡志偉（右）接受商台訪問。（商台提供圖片）

勸年青人和平集會 勿讓民意逆轉

特首林鄭月娥及保安局局長李家超先後就修例的解說工作做得不足致歉，但未能平息民怨，有網民自發今明兩日舉行集會，亦有學界響應。胡志偉指自己亦會到場，但希望年青人聽聽「老人家」的說話，應主張不流血的原則。

他擔心，衝突會給予政府及建制派有藉口逆轉民意，若他們重新集結，對事件無幫助，希望年青人明白抗爭時間長，需要堅持，現時應選擇結構之中最有效的抗爭方法。

建議政府修補撕裂 特首管理是香港整體

就示威者的控罪方面，胡志偉指暴動是指非法集結的場面，一般過激行為應被控普通襲擊、屬特定範圍的罪名，不過若政府想修補撕裂，必須情理兼備，應停止檢控，以及應成立獨立調查委員會全面調查事件。

他直指有200萬人上街，政府已進入不能管治的狀態，強調特首管理的是香港整體，明白其要面對部份支持者的心理反應，但不能將事件降溫當成處理手法，若只顧建制派感受而忘記其他市民，政府管治就會失衡。