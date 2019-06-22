【逃犯條例．01醫務所】社會撕裂影響情緒　四個貼士助安定心神

近日社會的紛爭和撕裂，可能會令大家長時間感受到強烈的情緒。 您有否徹夜留意新聞至失眠？您有否看畢新聞或遊覽完網上資訊後，感到心緒不寧或坐立不安？當聽到身邊有人發表和自己不一樣的意見時，您會否感到氣憤難平，甚至忍不住想要破口大罵對方？當聽到身邊紛亂而互相指責的聲音，您有否感到煩躁不堪？ 撰文：新生精神康復會 臨床心理服務主任凌悅雯、心理學助理麥佩雯

行為、思想和身體反應是息息相關的，都會影響情緒。（黃廸雯攝）

身心息息相關 強烈反應實屬正常

其實，行為、思想和身體反應是息息相關的，都會影響情緒。行為上，您可能會變得暴躁、逃避面對某些資訊或人事、不想提及某些事件；思想上，您可能會飄過許多「早知……」、「萬一……」等的想法、及不能控制某些畫面重覆在腦海中出現；身體反應上，您可能會心跳加速、呼吸困難或沒胃口進食等。

如果您有以上的感受或反應，都是正常的，不用擔心。您不用否定自己的感覺，容讓自己有這些情緒感受。以下四個「小貼士」，能幫助大家在困難的時間或感受到強烈情緒時，好好照顧自己。

留意身體的感覺，找出哪個身體部份現在覺得最安穩，嘗試集中於那個安穩的身體部份。（盧翊銘攝）

貼士1 - 覺察自己

您可以透過安定心神（grounding）練習，覺察自己。您可以先找一個安全的地方讓自己休息，或坐或站。如果是坐下來的話，雙腳踏實地板、腰背靠實椅背，感受一下雙腳踏實地板的感覺、感受一下腰背被椅背承托的感覺。如果是站立的話，請保持挺直、雙腳與肩同寬，雙手放在身的兩旁，原地踏步幾下，留心腳踏實地的感覺。

或坐或站，您都可以深呼吸，留意身體的感覺，找出哪個身體部份現在覺得最安穩，嘗試集中於那個安穩的身體部份。

然後，留意自己的身體感覺：有沒有心跳加速、呼吸急促、肌肉緊張、又或者身體其他不舒適的地方。也留意自己的情緒反應：有沒有憤怒、驚慌、無助、激動、難過、擔心等等的情緒。思想和念頭方面：有沒有在腦海不停出現一些畫面、一些內在對話、思想、想像、過去的難過、對將來的擔憂等。我們覺察這些身心的感覺，容讓它們存在，並理解這是在不尋常事件中的正常反應。

大家可掃瞄此QR Code，聆聽安定心神（grounding）練習的聲音導航（新生精神復康會圖片）

貼士2 - 重新集中精神

您的思想可能會不停回想過去、又或者擔心將來的事情，不能控制自己的想法。在這個時候，您可以嘗試重新集中當下。

首先，用五官留意現時身處的周圍環境，問一問自己現在正在做什麼？然後，可以大力深呼吸幾下、又或喝一杯冷水、又或洗漱一下，做一些能讓自己的心神回到當下的事情。

盡可能每一天給自己一個小休（micro break）時間——三分鐘也好。您可以在小休時間做一些自己喜歡的活動，為自己充電。（張浩維攝）

貼士3 - 盡可能維持生活的基本習慣

如常繼續做原本做的事情，保持一些日常習慣：例如食早餐、洗面刷牙、洗澡、飲水、進食、足夠睡眠等。不要小看這些日常生活習慣，它們是幫助人維持感覺良好的重要元素。

若有失眠情況、或睡眠質素不好，請注意睡眠衛生——即保持平日的起床和睡覺時間、下午三時以後不進食含咖啡因食品飲品、及保持均衡的作息。

盡可能每一天給自己一個小休（micro break）時間——三分鐘也好。您可以在小休時間做一些自己喜歡的活動，例如：打機、伸展、喝一杯自己喜歡的飲品等。這些活動能幫助我們在壓力當中，為自己充電。

若感到受情緒困擾，可以先進行安定心神（grounding）練習，覺察自己。此外，你亦可找信任的朋友陪伴和聆聽，表達自己的感受。（曾梓洋攝）

貼士4 – 可尋求協助

若感到受情緒困擾，可以先進行安定心神（grounding）練習，覺察自己。此外，你亦可找信任的朋友陪伴和聆聽，表達自己的感受。如果感到難於向親友啟齒，可聯絡坊間不同情緒支援服務如：

關心一線：2777 8899

Open 嗡：9121 2012 (WhatsApp)

良心理政心靈照顧站 https://bit.ly/2FhqwQM

如果有傷害自己的想法出現，請即時致電各種情緒支援熱線如：撒瑪利亞防止自殺會（2389 2222）、生命熱線（2382 0000）等。如果傷害自己的想法持續，請到18區的精神健康綜合社區中心求助，這些中心由非牟利機構營運，費用全免，在辦公時間有當值社工即時提供協助。